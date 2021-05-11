Реновация Москвы по затратам превысит бюджет столицы на 2021 год

Власти Москвы с начала 2021 года объявили тендеры на строительство жилья по программе реновации на 3,2 трлн руб. С учетом предыдущих контрактов объем программы превысил 3,8 трлн руб.

Это больше исходных оценок ее полной стоимости, а еще предстоят тендеры по четверти объектов. Кроме того, это больше годового бюджета столицы (расходы Москвы в 2021 году должны составить 3,1 трлн руб.).

В крупнейших контрактах Московского фонда реновации присутствует пометка о том, что на их финансирование не тратятся бюджетные средства. Формально это действительно так.

Руководитель тендерного отдела КСК Групп Михаил Щетинин прокомментировал этот аспект «Коммерсанту»:

«Получателем бюджетных денег выступает Московский фонд реновации, но сам он производит закупки уже на собственные средства, являясь при этом некоммерческой организацией».

Таким образом, источник финансирования реновации — бюджет, который определенными траншами направляет средства фонду как оператору госзаказа, а тот выбирает генподрядчиков.

С ноября 2020 по февраль 2021 года столичные власти распределили контракты стоимостью 154 млрд руб. на строительство 1,9 млн кв. м жилья по программе реновации.

Большую часть подрядов поделили ФСК Владимира Воронина, МИЦ Андрея Рябинского, ПИК Сергея Гордеева, «Крост» Алексея Добашина и «Регионжилстрой».

Кстати говоря, подавляющее большинство конкурсов, по материалам издания, прошли с единственным участником. Согласно законодательству, они признаются несостоявшимися, но комиссия может принять решение о заключении договора.