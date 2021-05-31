Спрос на аудиторские услуги растёт

Суммарная выручка Топ-100 российских аудиторских организаций составила за 2020 год 41,16 млрд руб. (против 37,72 млрд руб. годом ранее).

Рейтинг крупнейших отечественных аудиторских организаций и групп за 2020 год, составленный рейтинговым агентством RAEX, демонстрирует уверенный рост этого рынка профессиональных услуг.

Из 100 крупнейших аудиторских компаний 65 завершили «пандемийный» 2020-й год с ростом своих доходов. А на первые 10 в списке пришеходится 85% всей выручки.

Светлана Крапивенцева, руководитель практики МСФО КСК ГРУПП, прокомментировала ситуацию «Коммерсанту»:

«Немало компаний в прошлом году нарастили свои обороты. Это заметно в сфере IT и среди компаний с государственным участием: они заказывали аудиторские проверки и сопутствующие услуги, например аудит долгосрочной стратегии развития, подтверждение показателей для разных задач».

По мнению участников рынка, причиной высокого спроса на аудиторские услуги стала пандемия. Бизнесу было необходимо проверить, насколько жизнеспособны те или иные направления деятельности, а для этого понадобились тщательные проверки.

Традиционно не столь подверженный колебаниям спроса обязательный аудит в 2020 году, по данным топ-100, подрос на 4% — до 16,88 млрд руб., а число аудиторских заключений составило 15 807, увеличившись по сопоставимым данным на 8,9%. Однако в будущем темпы роста этого сегмента могут притормозить.

Дело в законодательстве: в ст. 5 закона 307-ФЗ в конце прошлого года внесли изменения, согласно которым число организаций, где аудит обязателен, сократится.

Ранее ревизия становилась обязательной при доходе от 400 млн руб., теперь — от 800 млн руб., также повышены требования по размеру активов годового баланса: с 60 млн до 400 млн руб.