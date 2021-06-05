Иностранцы с 1 июня могут владеть 100% бизнеса в ОАЭ

С 1 июня 2021 иностранным гражданам в ОАЭ будет разрешено стопроцентное владение бизнесом.

Иностранные инвесторы и предприниматели смогут полноценно владеть 100% своего бизнеса на территории Объединенных Арабских Эмиратов с 1 июня 2021 года. Соответствующее решение анонсировало Министерство экономики ОАЭ.

Уточняется, что речь идет об офшорные компаниях, для учреждения которых ранее было необходимо привлекать местного партнера – гражданина ОАЭ (он де-юре владел 51% компании).

Министр экономики Абдулла бин Тук Аль Марри сказал:

«Внесение поправок в закон «О коммерческих компаниях» - шаг в сторону повышения конкурентоспособности страны и продолжение политики правительства по облегчению условий ведения бизнеса в ОАЭ».

Министр добавил, что поправки повысят привлекательность ОАЭ в глазах иностранных инвесторов, предпринимателей и квалифицированных кадров.

В результате ОАЭ укрепят свои позиции как международного экономического центра и нарастят приток инвестиций в жизненно важные секторы экономики страны.

Комментарий Ангелины Евтушенко, руководителя практики KSK GROUP Family office: