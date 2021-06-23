Увольнение или вакцинация?

Насколько правомерно введение обязательной вакцинации от Covid-19 для отдельных категорий граждан?

Объясняет ведущий юрисконсульт КСК ГРУПП Ирина Михеева.

«Прививка от коронавируса входит в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям, то есть ее обязательно проводят по эпидпоказаниям для отдельных категорий работников (например, врачи и учителя) и только при угрозе возникновения инфекционных болезней.

Но в отличие от национального календаря прививок ее делают не планово, а только в случае ухудшения эпидемиологической обстановки. В Госдуму внесен законопроект о включении профилактических прививок от коронавируса в национальный календарь прививок, но пока его еще не рассматривали».

Принуждение к вакцинации в отсутствие предписания государственных санитарных врачей РФ незаконно. Увольнять за отказ вакцинироваться работодатели права не имеют.

«В крайнем случае, если это возможно по характеру работы, то лучше перевести работника на работу, не связанную с непосредственным контактом (удаленную работу). В случае незаконного увольнения работник может пожаловаться в трудовую инспекцию и/или обратиться в суд со заявлением о восстановлении в должности и оплате за вынужденный прогул», - отметила Михеева.

Юрист отметила, что у населения не хватает информации о вакцинации.

«На мой взгляд, в настоящий момент население испытывает недостаток в информации о вакцинации, — считает Ирина Михеева. — Именно доходчивой, научно обоснованной, объективной информации, а не пропаганды, не манипуляций, не запугиваний, а именно информации, чтобы абсолютно любой гражданин смог понимать плюсы и минусы вакцинации и сам принять взвешенное решение.

При мне сегодня в очереди в одной коммерческой клинике, мужчина пришел добровольно делать «укол» от ковида. Естественно, его вежливо перенаправили на госуслуги. Но, на мой взгляд, это яркий пример недостаточности разъяснительной работы. Человек встал ни свет ни заря, занял очередь — очень хотел сделать прививку, он просто элементарно не знал, куда идти...

Так, может, не карательными мерами будем решать проблему? Почему государству не пойти от обратного: предоставить преференции, послабления и т. п. Глядишь, и вакцинация с мертвой точки сдвинулась».