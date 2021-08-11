Добросовестному покупателю не придется делить имущество с бывшими собственниками

Конституционный суд все чаще становится на сторону добросовестных покупателей квартир. И разъясняет, что нельзя требовать от покупателя слишком многого при проверке истории квартиры.

Журнал «Профиль» рассматривает сложный случай раздела недвижимости бывшими супругами. В данной ситуации супруги вовремя не разделили имущество при разводе, а впоследствии муж общую недвижимость продал.

Так произошло в случае с Евгением Мокеевым. Он в 2016 году купил двухкомнатную квартиру, но счастливым единоличным ее владельцем был недолго. Вскоре выяснилось, что до этого квартира была в совместной собственности семейной пары, хотя собственником в Едином госреестре прав на недвижимость (ЕГРН) числился только муж. Семья распалась весной 2015 года, но нажитое в браке имущество не разделили. Спустя несколько месяцев после расторжения союза с женой мужчина продал квартиру своему родственнику, а тот через год — Мокееву.

Экс-супруга начала борьбу за квадратные метры, сначала добившись раздела имущества, а впоследствии — признания первой сделки по продаже квартиры недействительной.

В результате чего покупатель квартиры оказался в затруднительном положении. Ему пришлось дойти до Коституционного суда, где его позиция была поддержана. И если суды руководствовались ч. 1 ст. 302 ГК, позволяющей вернуть имущество законному владельцу, если он был лишен имущества против воли, то в КС встали на сторону добросовестного приобретателя. Он не мог, да и не должен был детально изучать историю этой квартиры. Сведения из ЕГРН в открытом доступе (за плату), там супруга не была указана. Большего от покупателя требовать нельзя.

Эксперты положительно оценивают решение Конституционного суда, ведь покупатель не сыщик и проверить чистоту сделки купли-продажи иногда бывает очень сложно.

«Законными способами проверить данное обстоятельство невозможно, так как ЗАГС не предоставляет информацию о наличии или отсутствии брака третьих лиц. Таким образом, у добросовестного приобретателя недвижимости не было объективной возможности проверить это обстоятельство», — сказал в комментарии «Профилю» юрист КСК ГРУПП Андрей Трубицын.

Он подчеркнул, что теперь суды смогут правильно разрешать подобные споры, не отбирая половину недвижимости у честного приобретателя.