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Налоговый мониторинг: основные изменения с 1 июля 2021 года

Для рубрики Налоги, взносы, пошлины
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В журнале «Налогообложение, учет и отчетность в коммерческом банке» вышла статья Светланы Ерёминой, руководителя комплексных проектов Департамента финансового консультирования, аудита и МСФО КСК ГРУПП.

Автор анализирует изменения в НК в части налогового мониторинга, вступившие в силу 1 июля 2021 года.

Так критерии для перехода на налоговый мониторинг, установленные п. 3 ст. 105.26 НК, снижены в три раза. Существенных изменений в порядок представления информации, установленный п. 5 ст. 105.26, не внесено, однако он несколько расширен.

Также новой редакцией п. 7 ст. 105.26 НК расширено понятие системы внутреннего контроля для целей налогового мониторинга. Кроме того, если ранее мотивированное мнение по инициативе налогового органа могло быть составлено не позднее чем за три месяца до окончания срока проведения налогового мониторинга, то теперь оно может быть составлено в течение срока проведения налогового мониторинга.

Внесенные изменения распространили порядок освобождения от камеральной налоговой проверки за налоговый (отчетный) период года, за который проводится налоговый мониторинг, на уточненные налоговые декларации.

С 1 июля 2021 г. расширены права должностных лиц налогового органа, установленные п. 1 ст. 92 НК. В целях выяснения обстоятельств, имеющих значение для полноты проверки, они вправе производить осмотр территорий, помещений проверяемого лица, документов и предметов.

 

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Это авторский материал. Мнение редакции «Клерка» может не совпадать с тем, что в нем написано.
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