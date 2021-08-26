Присутствовали при составлении завещания — попрощайтесь с наследством

В одном из наследственных споров случилась такая ситуация — наследница присутствовала при составлении завещания. В итоге суд постановил лишить ее унаследованной части квартиры.

Апелляционное определение Ульяновского областного суда от 16 апреля 2019 года по делу № 33-1436/2019.

Ведущий юрисконсульт КСК ГРУПП Ирина Михеева рассказала агентству «Прайм», в каких случаях можно лишиться наследства.

«Согласно п.2 ст.1124 ГК РФ присутствие наследника при составлении, подписании, удостоверении завещания является основанием для признания оспариваемого завещания недействительным», — объясняет юрист.

В пункте 27 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29 мая 2012 года «О судебной практике по делам о наследовании» разъяснено, что завещание может быть признано недействительным по решению суда, в случае присутствия при составлении, подписании, удостоверении завещания и при его передаче нотариусу лица, в пользу которого составлено завещание или сделан завещательный отказ, супруга такого лица, его детей и родителей.