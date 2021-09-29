Роскомнадзор взялся за книжных пиратов: теперь их будут вычислять по отпечатку

В Мосгорсуде рассматривают иск российских издательств «АСТ» и «Эксмо» к Telegram. Они требуют запрета на нелегальное распространение книг Стивена Кинга и других авторов.

Для того, чтобы предотвратить пиратское копирование текстов, издательства стали применять цифровые технологии.

Крупнейший издатель подал иски в Мосгорсуд еще летом. Цель — показать масштаб нарушений в сфере интеллектуальной собственности в стране, и, набрав критическую массу подобных нарушений, ввести систему цифровых отпечатков.

Это — автоматическая сверка со списком, который охраняется авторским правом, пояснили в издательстве. Такие технологии уже применяют в социальных сетях «ВК» и «Одноклассники». После ее введения количество пиратских ссылок сократилось со 160 тысяч до 200 в год.

Чаще всего, иски подают по бестселлерам — на них идет основной спрос. Например, Стивен Кинг — писатель № 1 по тиражам в стране.

Роскомнадзор уже потребовал удалить пиратский контент. Однако это малоэффективная мера, поскольку он тут же «всплывает» по другим ссылкам. Приходится идти в суды.

Только за 2020 год убытки издательской группы составили 55 млрд рублей. Но в целом издательский рынок постепенно обеляется.

Юрист КСК ГРУПП Александр Шарапов прокомментировал ситуацию в эфире телеканала «Россия 24»: