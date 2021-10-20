СМИ привлекут к ответу за неверно понятые слова о запрете концертов

Организаторы концертов и продавцы билетов будут судиться со СМИ из-за неверно поданных слов главы Роспотребнадзора о запрете массовых мероприятий.

Неверная интерпретация цитаты Анны Поповой об отмене всех массовых мероприятий привела к лавинообразному возврату билетов.

Об этом заявила Ассоциация концертно-театральных и билетных организаций. Они готовы судиться со СМИ из-за недостоверно поданной информации, что привело ее к финансовым потерям.

Из-за громкого заголовка отрасль потеряла сотни миллионов рублей и продолжает нести убытки. Публика не верит анонсам новых концертов.

4 октября Анна Попова на совещании с Мишустиным напомнила, что из-за пандемии в стране отменены все массовые мероприятия. Однако новых решений в тот день никто не принимал, и Попова о них не заявляла. Однако СМИ интерпретировали эти слова по-своему и преподнесли их как новое заявление главы ведомства. После материалы поправили. Однако на некоторых телеканалах даже после заявления Поповой, что никакие новые меры не вводили, продолжали преподносить ее слова как новость.

Юрист КСК ГРУПП Александр Шарапов в эфире телеканала «РБК» отметил, что добиться компенсации представителям концертной отрасли будет непросто: