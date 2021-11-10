Как заставить чиновников отремонтировать дорогу

Житель города Светлогорска Калининградской области обратился в суд, чтобы заставить чиновников отремонтировать плохую дорогу на его улице.

На ней не было ни освещения, ни тротуаров, ни асфальта. В администрации города объяснили, что в программу реконструкции до 2021 года их улица не включена.

Однако жители с этим не смирились и обратились в ГИБДД, сотрудники которого обследовали дорогу и признали ее небезопасной.

Но Калининградский областной суд прислушался к доводам чиновников о том, что на ремонт им не хватит денег, и отказал истцам.

После этого жители обратились в Верховный суд, который признал их требования правомерными и вернул спор в Светлогорский городской суд. Заседание о повторном рассмотрении пока не назначено, но эксперты полагают, что у истцов есть все шансы на успех.

Юрист КСК ГРУПП Александр Шарапова в комментарии порталу «Право.ру» отметил, что Верховный суд последовательно формирует практику защиты водителей и пешеходов, страдающих от плохих дорог.

Так, в деле № 11-КАД20-4-К6 в декабре 2020-го ВС встал на сторону жителей одного из сел Татарстана, которые обратились в суд, потому что администрация не ремонтировала и не чистила от снега межпоселковую дорогу. Три инстанции гражданам отказали, а вот ВС указал, что собственник должен содержать проезжую часть в хорошем состоянии. Она должна соответствовать ГОСТ и СНиП и быть безопасной для водителей.