Не все ритейлеры согласны с локдауном

Не все непродовольственные сети оказались готовы закрыться во время локдауна с 30 октября по 7 ноября.

Топ-менеджеры сети одежды Gloria Jeans предупредили, что компания вправе продолжить работу в условиях ограничений, вводимых региональными властями. Как сказано в обращении к партнерам, не менее 30% ассортимента магазинов сети приходится на товары первой необходимости, перечень которых утвержден правительством РФ в марте 2020 года.

В их числе — антисептики, зубная паста, подгузники, бутылочки для детей и пр. Это дает право Gloria Jeans продавать и другие товары. Кроме того, компания входит в перечень системообразующих организаций, которые могут продолжать бесперебойную работу, а магазины сети используются и как пункты выдачи заказов (ПВЗ) интернет-магазина.

Юрист КСК ГРУПП Александр Шарапов в комментарии «Коммерсанту» отметил, что позиция Gloria Jeans выглядит аргументированной.