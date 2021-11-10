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Не все ритейлеры согласны с локдауном

Для рубрики Экономика России
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Иллюстрация: Вера Ревина / «Клерк»

Не все непродовольственные сети оказались готовы закрыться во время локдауна с 30 октября по 7 ноября.

Топ-менеджеры сети одежды Gloria Jeans предупредили, что компания вправе продолжить работу в условиях ограничений, вводимых региональными властями. Как сказано в обращении к партнерам, не менее 30% ассортимента магазинов сети приходится на товары первой необходимости, перечень которых утвержден правительством РФ в марте 2020 года.

В их числе — антисептики, зубная паста, подгузники, бутылочки для детей и пр. Это дает право Gloria Jeans продавать и другие товары. Кроме того, компания входит в перечень системообразующих организаций, которые могут продолжать бесперебойную работу, а магазины сети используются и как пункты выдачи заказов (ПВЗ) интернет-магазина.

Юрист КСК ГРУПП Александр Шарапов в комментарии «Коммерсанту» отметил, что позиция Gloria Jeans выглядит аргументированной.

«В случае если органами Роспотребнадзора в ходе проверок не будет выявлено несоответствие изложенных в письме сведений действительности, организации, на мой взгляд, опасаться нечего»,— указывает юрист.

Пост написан компанией
Это авторский материал. Мнение редакции «Клерка» может не совпадать с тем, что в нем написано.
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