Клерк.Ру
Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

Доначисление налогов может обанкротить компанию

Для рубрики Банкротство
Версия для печати

Строительная компания «Геострой» из Челябинска намерена оспорить доначисление налогов в размере 67,4 млн рублей. Эта выплата нанесла бы компании непоправимый ущерб.

Юрист КСК ГРУПП Андрей Трубицын в комментариях «Коммерсанту» подтвердил, что доначисление налогов может привести к банкротству «Геостроя».

«По данным СПАРК, у СК «Геострой» на балансе есть около 52 млн руб. нераспределенной прибыли, чистые активы также составляют 52 млн. Исходя из этих финансовых показателей, доначисление 67 млн руб. налогов окажет серьезное влияние на финансовую устойчивость компании.

Так как у нее высокая кредиторская задолженность в 162 млн, которая не перекрывается дебиторской — 150 млн, доплата налогов и штрафов по решению суда может повлечь невозможность удовлетворить текущие требования кредиторов, что повлечет дальнейшее банкротство компании.

Если СК «Геострой» не сможет снизить размер доначислений или оспорить их целиком — существует высокий риск дальнейшего банкротства компании»,— считает Андрей Трубицын.

При этом шансы отменить решение налоговиков у компании невелики: по текущей судебной статистике процент оспаривания решений ФНС составляет всего 20%.

Пост написан компанией
Это авторский материал. Мнение редакции «Клерка» может не совпадать с тем, что в нем написано.
КСК ГРУПП
КСК ГРУПП
Профессиональные решения для развития бизнеса
Перейти в профиль
Создайте свой блог, выскажитесь и станьте суперзвездой «Клерка»
Создать блог

Популярные публикации
Посмотрите все статьи блога