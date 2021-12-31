Доначисление налогов может обанкротить компанию

Строительная компания «Геострой» из Челябинска намерена оспорить доначисление налогов в размере 67,4 млн рублей. Эта выплата нанесла бы компании непоправимый ущерб.

Юрист КСК ГРУПП Андрей Трубицын в комментариях «Коммерсанту» подтвердил, что доначисление налогов может привести к банкротству «Геостроя».

«По данным СПАРК, у СК «Геострой» на балансе есть около 52 млн руб. нераспределенной прибыли, чистые активы также составляют 52 млн. Исходя из этих финансовых показателей, доначисление 67 млн руб. налогов окажет серьезное влияние на финансовую устойчивость компании.

Так как у нее высокая кредиторская задолженность в 162 млн, которая не перекрывается дебиторской — 150 млн, доплата налогов и штрафов по решению суда может повлечь невозможность удовлетворить текущие требования кредиторов, что повлечет дальнейшее банкротство компании.

Если СК «Геострой» не сможет снизить размер доначислений или оспорить их целиком — существует высокий риск дальнейшего банкротства компании»,— считает Андрей Трубицын.

При этом шансы отменить решение налоговиков у компании невелики: по текущей судебной статистике процент оспаривания решений ФНС составляет всего 20%.