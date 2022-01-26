Сеть «Дочки-сыночки» банкротит сама себя

Вторая по размеру сеть магазинов детских товаров «Дочки-сыночки» собирается обанкротить часть своих компаний.

Так, пять операционных компаний группы «Дочки-сыночки» 12 января опубликовали на Федресурсе сообщения о намерении подать в арбитраж заявления о банкротстве в отношении самих себя.

В их числе — ООО «Опт Торг», ООО «Победа», ООО «Урал», ООО «Симфония» и ООО «Волга». Последняя структура указана как управляющая на сайте сети «Дочки-сыночки».

«Дочки-сыночки» — вторая по размеру сеть магазинов детских товаров в России с долей 3% рынка после «Детского мира». Она включает около 190 магазинов.

Комментирует Нина Бабинова, руководитель практики банкротства КСК ГРУПП

«Стандартно все кредиторы пытаются первыми подать на банкротство, чтобы иметь право выбора управляющего. Считается, что это позволяет контролировать процедуру банкротства (хотя формально управляющий действует в интересах всех кредиторов, а не одного конкретного. Но на практике бывают и иные случаи). Чтобы у должника не было возможности злоупотребления при банкротстве через управляющего, такую возможность выбора управляющего убрали и оставили только независимым кредиторам.

Публикация сведений о намерении обратиться с заявлением о банкротстве является обязательным требованием с точки зрения действующего законодательства о банкротстве. Право на обращение с заявлением о банкротстве появляется спустя 14 дней после такой публикации. До истечения указанного срока формального права на обращение с заявлением о банкротстве нет и такое заявление может быть возращено.

Однако и такая публикация тоже имеет свой срок годности – с заявлением о банкротстве необходимо обратиться с заявлением о банкротстве не позднее 30 дней с момента такой публикации. С учетом большой исковой нагрузки указанных компаний, вероятность подачи заявления о банкротстве очень большая. Но при подаче указанными компаниями заявления самостоятельно, они потеряют право выбора временного управляющего, так как назначаться такой управляющий будет судом рандомно».