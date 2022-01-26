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Государство будет жестче контролировать средства физлиц

Для рубрики Государственные ведомства
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10 января 2022 года вступили в силу поправки к «антиотмывочному» законодательству, которые ставят под жесткий контроль финансовые операции физических лиц. 

Партнер по налоговому консультированию КСК ГРУПП Станислав Ляпцев в комментарии ресурсу «Банки.ру» отметил:

«Эти изменения — продолжение автоматизации контроля за неуплатой налогов и обналичиванием денежных средств. Дополнительный контроль Росфинмониторинга усложнит оставшиеся схемы обналичивания». 

Поправки усиливают контроль за операциями с наличными на сумму от 600 тыс. рублей. Под пристальным вниманием также находятся почтовые переводы на сумму более 100 тыс. рублей.

«Не менее важно правило о контроле за переводами средств на мобильные телефоны — оно закроет одну из схем обналичивания», — подчеркнул Ляпцев.

Ранее переводы через операторов связи работали так — компании переводили средства на балансы мобильных операторов сотрудников. Дальше деньги переводились на карты и снимались. Сейчас это станет невозможным.

Пост написан компанией
Это авторский материал. Мнение редакции «Клерка» может не совпадать с тем, что в нем написано.
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