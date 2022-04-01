Иностранные компании уходят, надеясь вернуться

Юрист КСК ГРУПП Александр Шарапов в комментарии «Коммерсанту» отметил: «Основной способ передачи бизнеса — продажа доли или акций юрлица, через которое иностранный бизнес осуществляет свою деятельность в РФ. Таким образом, из структуры управления российской компании выводятся лица, имеющие отношение к так называемым недружественным странам, а также иностранные собственники бизнеса хеджируют репутационные потери от сотрудничества с РФ». Многие дочерние компании иностранных инвесторов в РФ создавались в формате ООО. В этом случае можно просто выйти из общества.

«При выходе из общества участнику должна быть выплачена действительная стоимость его доли в уставном капитале или с его согласия может быть выдано в натуре имущество такой же стоимости», — уточняет Александр Шарапов.

Однако есть и сложности. Принято постановление правительства № 295 от 6 марта (вступило в силу 7 марта), требующее получать разрешение правительственной комиссии по контролю за иностранными инвестициями на совершение сделок резидентами РФ с иностранными лицами, которые связаны с недружественными странами. Как будет работать правкомиссия, пока непонятно.

«В заявлении на согласование должна указываться цель сделки, но критериев, по которым правкомиссия будет оценивать ее, не установлено», — обращает внимание Александр Шарапов. — «Вероятно, сделку будут проверять на предмет того, наносит ли она вред интересам РФ».