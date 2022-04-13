Как покупателям вернуть деньги от Asos и Airbnb

Британский онлайн-магазин одежды Asos и американский сервис для аренды жилья Airbnb после введения санкций против РФ не возвращают покупателям средства за оплаченные вещи и услуги. Ситуация осложняется тем, что платежные системы Visa и MasterCard отказались от работы с отечественными банками вне России.

Однако рабочая схема возврата денег все же существует: через счета в банках стран, где не запрещены расчеты с Россией. Также перевод средств можно осуществить через страны ЕАЭС, где Asos и Airbnb еще представлены.

Юрист КСК ГРУПП Александр Шарапов в комментарии «Известиям» подчеркнул:

«Банк, на расчетный счет которого возвращаются деньги россиян, не должен находиться под санкциями ЕС или США. Но в правилах многих зарубежных ритейлеров предусмотрено автоматическое зачисление средств обратно на банковскую карту, если потребитель возвращает товар или отказывается от услуги».