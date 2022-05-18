Интернет и IT

Налоговый маневр в IT-отрасли 2.0: разбор бизнес-кейсов

На протяжении 2021 года эксперты КСК ГРУПП неоднократно консультировали бизнес как правильно применять льготы в рамках налогового маневра в ИТ-отрасли. Настало время поделиться опытом на бесплатном вебинаре с разборами бизнес-кейсов.

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Наши специалисты постоянно отслеживали официальные разъяснения Минцифры и ФНС, помогали компаниям настроить внутренние процессы, мониторили быстроразвивающееся законодательство.

Поделится накопленным опытом Ольга Рудько — налоговый консультант, руководитель проектов по ТЦО департамента «Финансовое консультирование, аудит и МСФО».

Подробнее о вебинаре

Что будет на вебинаре:

  • Обсудим налоговые и неналоговые преференции ИТ-компаниям.
  • Выделим критерии для их применения.
  • Рассмотрим 2 бизнес-кейса.
  • Предложим дорожную карту к применению маневра.

Стоимость участия: бесплатно!

Дата проведения: 18 мая, 14.00 — 14.40 по Мск.

 

КСК ГРУПП
КСК ГРУПП
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