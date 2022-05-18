Налоговый маневр в IT-отрасли 2.0: разбор бизнес-кейсов

Наши специалисты постоянно отслеживали официальные разъяснения Минцифры и ФНС, помогали компаниям настроить внутренние процессы, мониторили быстроразвивающееся законодательство.
Поделится накопленным опытом Ольга Рудько — налоговый консультант, руководитель проектов по ТЦО департамента «Финансовое консультирование, аудит и МСФО».
Подробнее о вебинаре
Что будет на вебинаре:
- Обсудим налоговые и неналоговые преференции ИТ-компаниям.
- Выделим критерии для их применения.
- Рассмотрим 2 бизнес-кейса.
- Предложим дорожную карту к применению маневра.
Стоимость участия: бесплатно!
Дата проведения: 18 мая, 14.00 — 14.40 по Мск.