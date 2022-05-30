Бизнес-завтрак. «Релокация бизнеса и активов за пределы РФ: преимущества и риски, подводные камни»

Уважаемые клиенты!

Тема релокации является на данный момент одной из самых актуальных. Последние события, в частности санкции, повлияли на ведение бизнеса как в России, так и за рубежом. Особенно это затронуло компании, которые осуществляют импортно-экспортные операции, IT — бизнес.

Об этом мы писали в этой статье.

Есть много аспектов, которые нужно учесть, чтобы релокация бизнеса прошла без потери времени и больших денег.

На бизнес-завтраке мы рассмотрим последние тенденции в структурировании международного бизнеса. Рассмотрим вопрос релокации более подробно: наиболее популярные направления, варианты решений.

На какие важные аспекты нужно обратить внимание?

Кому будет полезно посетить бизнес-завтрак:

Собственникам бизнеса

Всем, кто когда-либо задумывался о перемещении бизнеса либо центра жизненных интересов за рубеж.

Тем, кому необходимо структурировать бизнес в новых условиях. Особенно это касается импортеров-экспортеров

Основные тематические блоки:

Релокация как тренд Наиболее популярные направления Регистрация компаний Открытие счетов Вопросы гражданства и ВНЖ Как отчитываться перед российскими фискальными органами?

Что получат участники мероприятия

Узнают о последних тенденциях в структурировании бизнеса и его релокации. О наиболее распространенных ошибках и заблуждениях, а также о том, что необходимо для безболезненного перемещения бизнеса за рубеж.

Эксперты:

Ангелина Евтушенко — руководитель практики Фэмили офис КСК ГРУПП

Дмитрий Хенкин — директор Сonsulco

Длительность: 2 часа

Дата проведения: 01.06.2022

Время: 10:00 — 12.00