Аудит

Что происходит с рынком российского аудита после ухода «большой четверки»

В 2021-2022 годах в законодательстве по аудиторской деятельности произошли значительные изменения, а в связи с санкциями из страны ушли крупные компании — почти монополисты рынка. О том, что происходит с российским аудитом, какие открываются перспективы и возникают сложности рассказывает управляющий партнер КСК Групп Елена Межуева.

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Что происходит с рынком российского аудита после ухода «большой четверки»

Елена дала развернутое интервью газете «Коммерсантъ». Топ-менеджер не только дает оценку происходящему в сфере отечественного аудита, но предлагает пути решения проблем.

Эксперт считает, что уход с рынка ключевых игроков открывает возможности для российских консультантов, хотя появление влиятельных компаний может занять какое-то время.

Елена считает, что у независимых компаний, которые не находятся в зависимости от глобальных сетей больше шансов заявить о себе и привлечь крупных клиентов. В частности привлечь к сотрудничеству банки, биржи, рейтинговые агентства.

При этом небольшим компаниям придется нелегко, ведь требования к аудиторам ужесточились. Например, сейчас в аудиторской организации обязательно должно быть минимум три аттестованных аудитора, числящихся в штате на постоянной основе. Есть и другие перемены, которые ставят «выживание» более мелких компаний на грань. С другой стороны Елена считает, что это позволит избавить рынок от недобросовестных аудиторов, которые порой числились сразу в нескольких компаниях и выполняли анализ исключительно на бумаге.

Эксперт уверена, что международное сотрудничество, особенно со странами ЕАЭС, необходимо сохранить, так же как и следование международным стандартам финансовой отчетности (МСФО).

В стратегии развития КСК Групп Елена подчеркивает эффективность и независимость:

«КСК Групп — частная компания, которая не находится ни под чьим контролем, наше положение неизменно стабильно. За 2021 год объем нашей выручки вырос более чем на 35%— это существенно больше, чем в среднем по рынку».

Деятельность компании соответствует всем международным стандартам, она не отказывается от идеи создания собственной международной сети, а среди клиентов КСК Групп госкорпорации, крупный и средний бизнес, компании с иностранным капиталом.

Главным для российского аудита сейчас Елена считает высокое качество оказываемых услуг и сохранение независимости.

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