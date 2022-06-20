Обязательный аудит. Когда, кому и зачем нужен

Если к этому моменту аудит в организации еще не проведен, то в этом случае аудиторское заключение можно представить в более поздние сроки, а именно — в течение 10 рабочих дней со дня, следующего за датой аудиторского заключения, но не позднее 31 декабря года, следующего за отчетным годом, если иное не предусмотрено другими федеральными законами (п. 5 статьи 18 закона № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»).

Налоговый орган формирует и ведет Государственный информационный ресурс, на котором размещается бухгалтерская отчетность экономических субъектов, обязанных составлять такую отчетность, а также аудиторские заключения о ней в случаях, если отчетность подлежит обязательному аудиту.

Обращаем внимание на то, что, начиная с 2022 года, организации не должны дополнительно размещать информацию о результатах обязательного аудита в Едином федеральном реестре сведений о фактах деятельности юридических лиц (Федресурс), так как данное требование, предусмотренное пунктом 6 статьи 5 закона № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности», с 01.01.2022 утратило силу.

Обязательный аудит бухгалтерской отчетности проводится только аудиторскими организациями, которые являются членами саморегулируемой организации аудиторов — Ассоциации «Содружество». Организация приобретает право осуществлять аудиторскую деятельность с даты внесения сведений о ней в реестр аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов. Данное требование установлено законом от № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности».

Обязательный аудит позволяет решить целый комплекс проблем и достичь ключевых целей, таких как:

выявить и предотвратить возможные существенные налоговые риски;

оценить соответствие ведения бухгалтерского учета требованиям действующего законодательства;

повысить деловую репутацию перед контрагентами и инвестиционную привлекательность компании;

повысить качество информации для пользователей отчетности с прямым или косвенным финансовым интересом;

оценить качество и достоверность информации, важной для принятия управленческих решений;

повысить вероятность привлечения заемных средств.

Кроме того, результаты проведенного аудита позволяют оценить компетенции бухгалтерской службы и нередко сигнализируют о том, что рабочие процессы нуждаются в усовершенствовании.

Для кого необходим обязательный аудит

Список хозяйствующих субъектов, чья отчетность подлежит обязательному аудиту, весьма обширен. Полный перечень случаев обязательного аудита опубликован на официальном сайте Минфина.

Обращаем внимание, что с 1 января 2023 года положениями законов от 16 апреля 2022 № 99-ФЗ и № 114-ФЗ сокращено количество случаев обязательного аудита отчетности непубличных акционерных обществ. Такие организации должны проводить обязательный аудит лишь в случаях, установленных законом № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» и иными федеральными законами. До внесения изменений аудиту подлежала бухгалтерская отчетность любого непубличного акционерного общества.

Так, в соответствии с законом № 307-ФЗ обязательному аудиту подлежит отчетность непубличных АО:

ценные бумаги которых допущены к организованным торгам;

являющихся профессиональными участниками рынка ценных бумаг, бюро кредитных историй;

соответствующих финансовым критериям (с налоговым доходом за предыдущий год более 800 млн. руб. и суммой активов более 400 млн. руб.);

акции которых в собственности , ее субъекта и (или) муниципального образования.

Другими федеральными законами предусмотрен обязательный аудит отчетности, например, кредитных, страховых и микрофинансовых организаций. В случае, если эти организации созданы в форме непубличных акционерных обществ, то они подлежат обязательному аудиту вне зависимости от финансовых критериев, установленных законом № 307-ФЗ.

Непубличные акционерный общества, не подпадающие под обязательный аудит, однако не лишены права на инициативный аудит, который может быть проведен по решению руководства или по требованию акционеров, совокупная доля которых в уставном капитале АО составляет 10% и более.

Квалифицированные аудиторы КСК Групп проводят обязательный и инициативный аудит бухгалтерской отчетности организаций всех форм собственности, а также оказывают сопутствующие аудиту услуги.

Процедура обязательного аудита

Поскольку аудиторское заключение должно быть представлено в налоговый орган не позднее 31 декабря года, следующего за отчетным, поэтому с выбором аудитора лучше не затягивать, а определиться заранее.

При проведении аудита выделяются три основных этапа:

1. Подготовительный (предварительный) этап

Получение общей информации о компании, согласование сроков и стоимости аудита, заключение договора, планирование аудиторских процедур.

2. Основной этап (проведение аудита)

Выявление рисков существенного искажения, аудиторская выборка, получение аудиторских доказательств (анализ данных бухгалтерского учета, изучение первичных документов, являющихся основанием для отражения операций на счетах бухгалтерского учета), формирование перечня выявленных нарушений и оценка их влияния на достоверность бухгалтерской отчетности, обсуждение с Заказчиком, выполнение иных аудиторских процедур.

3. Заключительный этап

Формирование мнения о достоверности бухгалтерской отчетности, подготовка аудиторского заключения и передача его Заказчику.

Помимо аудиторского заключения также формируется Аудиторский отчет — это документ, который содержит не только информацию о проверке в целом, но и описание выявленных недочетов и рекомендации по их устранению.

Для компании данный документ имеет особую ценность, так как он не только указывает на проблемные области, но и содержит информацию о возможных последствиях, связанных с этими проблемами. Данный документ может быть использован руководством при формировании программы, направленной на повышение качества учетной информации, профилактику и устранение ошибок, что обеспечит подготовку достоверной бухгалтерской отчетности в будущем.

Формы и виды аудиторских заключений

Целью проведения аудита является формирование мнения аудитора о бухгалтерской отчетности организации на основании оценки выводов, сделанных исходя из полученных аудиторских доказательств.

Немодифицированное мнение в аудиторском заключении выражается в случае, если аудитор пришел к выводу о том, что отчетность не содержит существенных искажений.

Модифицированное мнение в аудиторском заключении выражается в случае, если на основании полученных аудиторских доказательств аудитор делает вывод о том, что отчетность содержит существенные искажения или аудитор не смог получить необходимые аудиторские доказательства того, что отчетность не содержит существенных искажений. Модифицированное мнение может быть выражено в виде:

мнения с оговоркой;

отрицательного мнения;

отказа от выражения мнения.

Ответственность за непредставление аудиторского заключения

В заключение напомним, что пренебрежение обязательным аудитом и непредставление аудиторского заключения в установленные сроки может повлечь наложение следующих штрафов (статья 19.7 КоАП):

на юридических лиц — от 3 000 до 5 000 руб .;

.; на должностных лиц — от 300 до 500 руб.

В отношении эмитентов, профессиональных участников рынка ценных бумаг, клиринговых организаций и др. непредставление или нарушение порядка и сроков представления информации, предусмотренной федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами, влечет наложение административного штрафа (статья 15.19 КоАП):

на должностных лиц — от 20 000 до 30 000 руб . или дисквалификацию на срок до одного года;

. или дисквалификацию на срок до одного года; на юридических лиц — от 500 000 до 700 000 руб.

Ответственность наступает в случае неопубликования аудиторского заключения в установленный срок.

Обязательный аудит от лидера рынка профессиональных услуг КСК Групп позволит соблюсти требования законодательства, избежать штрафных санкций, своевременно выявить и исправить ошибки.