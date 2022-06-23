Экономика России

Зарубежные компании уходят с рынка: кто-то передает бизнес преемникам, кто-то становится банкротом

Российский рынок ощутимо меняется. Это касается не только торговли, но и сферы услуг, страхования, консалтинга и т.д. Причем не всегда покинувшая страну иностранная компания сворачивает деятельность. Например, Zurich Insurance — один из крупнейших страховщиков, продает бизнес, а ООО «Гугл» — банкротится. Правда и причины изменений у них разные.

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Зарубежные компании уходят с рынка: кто-то передает бизнес преемникам, кто-то становится банкротом

Zurich Insurance уходит из России

Zurich Insurance — швейцарская компания. Покидает нашу страну бренд, а сам бизнес будет реализован местным топ-менеджерам. Сотрудники сохранят свои рабочие места, появится новый бренд.

Юрист КСК Групп Александр Шарапов дал комментарий по ситуации изданию BFM.ru, в котором отметил, что корпоративным клиентам компании ничего не грозит, ведь российское законодательство о страховании защищает их интересы. При этом он заметил, что «часть клиентов бывшая Zurich Insurance, конечно, потеряет».

Александр считает, что последствия такого шага швейцарской компании отразятся на рынке очень двойственно.

«С одной стороны — это репутационный удар. Однако страховые обязательства не прекращают выполняться, поэтому в целом ничего страшного произойти не должно».

При этом юрист считает, что для Zurich Insurance потеря международных клиентов и отсоединение от международной сети повлияют на объем выручки и сотрудничество с другими клиентами компании.

Google планирует банкротство

Совсем другая ситуация складывается с компанией Google.

Речь об организации ООО «Гугл» — это российское представительство американской компании. Именно она планирует провести процедуру банкротства. Официальная причина — наложение ареста на банковский счет и крупные штрафы.

24 декабря 2021 года Таганский районный суд Москвы обязал компанию выплатить крупный оборотный штраф — 7,2 млрд руб. Санкции к обществу применил Роскомнадзор за отказ удалить запрещенную информацию.

YouTube (видеохостинг, дочерняя компания Google) заблокировал множество каналов российских государственных СМИ после того, как началась спецоперация на Украине, чем и спровоцировал конфликт с ведомством.

Руководитель практики банкротства КСК Групп Нина Бабинова прокомментровала Коммерсанту создавшуюся ситуацию и отметила, что банкротство в данном случае может является способом не выплачивать штрафы Роскомнадзору.

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Зарубежные компании уходят с рынка: кто-то передает бизнес преемникам, кто-то становится банкротом

Российский рынок ощутимо меняется. Это касается не только торговли, но и сферы услуг, страхования, консалтинга и т.д. Причем не всегда покинувшая страну иностранная компания сворачивает деятельность. Например, Zurich Insurance — один из крупнейших страховщиков, продает бизнес, а ООО «Гугл» — банкротится. Правда и причины изменений у них разные.

Зарубежные компании уходят с рынка: кто-то передает бизнес преемникам, кто-то становится банкротом
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