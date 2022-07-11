Организация системы внутреннего контроля — позиция ФНС

Налоговый мониторинг — это нововведение ФНС. Вместо привычных для бизнеса камеральных и выездных проверок взаимодействие с налогоплательщиками происходит удаленно. Компании предоставляют доступ к внутренним системам, из которых ФНС получает необходимую информацию. Не только документы и отчетность, но и связанные с ними данные. Например сведения об оценке рисков по тем или иным операциям.

Налоговый мониторинг позволяет ФНС и налогоплательщику взаимодействовать более тесно, согласовывать позиции по по налогообложению планируемых и уже состоявшихся операций. Это позволяет существенно снизить риски для организации по начислениям, штрафам, претензиям налоговиков.

Для перехода на систему налогового мониторинга необходимо до 1 сентября года, предшествующего периоду, за который проводится налоговый мониторинг подать заявление. Причем нужно соблюдать ряд критериев:

Сумма налогов к уплате за предыдущий год — не менее 100 млн рублей.

Сумма доходов по данным бухгалтерской отчетности за предыдущий год — не менее 1 млрд рублей. Аналогичное требование предъявляется к активам — их стоимость также должна быть не менее 1 млрд рублей.

Но перед этим придется провести большую работу по организации и автоматизации бизнес-процессов. В частности особые требования предъявляются к внутреннему контролю в компании.

Именно ему мы посвятили вебинар, который прошел 24 июня 2022 года.

Лектор вебинара — Еремина Светлана, руководитель комплексных проектов департамента финансового консультирования, аудита и МСФО в КСК Групп, эксперт по налоговому мониторингу.

О чем мы рассказали на вебинаре