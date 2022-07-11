Организация системы внутреннего контроля — позиция ФНС

Налоговый мониторинг — это нововведение ФНС. Вместо привычных для бизнеса камеральных и выездных проверок взаимодействие с налогоплательщиками происходит удаленно. Компании предоставляют доступ к внутренним системам, из которых ФНС получает необходимую информацию. Не только документы и отчетность, но и связанные с ними данные. Например сведения об оценке рисков по тем или иным операциям.
Налоговый мониторинг позволяет ФНС и налогоплательщику взаимодействовать более тесно, согласовывать позиции по по налогообложению планируемых и уже состоявшихся операций. Это позволяет существенно снизить риски для организации по начислениям, штрафам, претензиям налоговиков.
Для перехода на систему налогового мониторинга необходимо до 1 сентября года, предшествующего периоду, за который проводится налоговый мониторинг подать заявление. Причем нужно соблюдать ряд критериев:
- Сумма налогов к уплате за предыдущий год — не менее 100 млн рублей.
- Сумма доходов по данным бухгалтерской отчетности за предыдущий год — не менее 1 млрд рублей. Аналогичное требование предъявляется к активам — их стоимость также должна быть не менее 1 млрд рублей.
Но перед этим придется провести большую работу по организации и автоматизации бизнес-процессов. В частности особые требования предъявляются к внутреннему контролю в компании.
Именно ему мы посвятили вебинар, который прошел 24 июня 2022 года.
Лектор вебинара — Еремина Светлана, руководитель комплексных проектов департамента финансового консультирования, аудита и МСФО в КСК Групп, эксперт по налоговому мониторингу.
О чем мы рассказали на вебинаре
- Что такое внутренний контроль.
- Схема системы внутреннего контроля (СВК). Приказ ФНС от 25.05.21 № ЕД-7-23/518@ — требования к организации СВК.
- Цели СВК по мнению Минфина и ФНС. Налоговый мониторинг.
- Критерии оценки СВК.
- Разделение функций. Нельзя возложить весь контроль на бухгалтерию.
- Оценка, система управления и контроль рисков.
- Информационные системы. Требования 518 приказа ФНС. Аудит, защита, контроль.
- Интеграция информационной системы с АИС Налог-3.
- Мониторинг и оценка СВК.