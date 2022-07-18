Как проверить аудитора?

Обязательные критерии отбора

Все многообразие требований к идеальному аудитору можно разделить на две группы:

обязательные , без которых кандидата нельзя допускать к проверке.

дополнительные , которые отражают профессионализм и опыт.

К обязательным требованиям относятся:

Наличие у специалиста аттестата аудитора. Кандидат является участником саморегулируемой организации (СРО). Информация о специалисте (компании) отражена в реестре аудиторов (аудиторских компаний). Отсутствие взаимозависимости между потенциальным аудитором (аудиторской компанией) и проверяемой организацией.

Квалификационный аттестат аудитора

Это специальный документ, который выдает СРО аудиторов специалистам:

сдавшим специальный экзамен;

получившим высшее образование по одной из аккредитованных программ обучения;

имеющим опыт бухгалтерской или аудиторской работы — минимум три года.

Специализированный квалификационный аудиторский экзамен проводит Автономная некоммерческая организация «Единая аттестационная комиссия». Она же определяет перечень тем, которые включаются в экзаменационные билеты.

Экзамен проходит в два этапа: в форме тестирования и выполнения письменной работы. В рамках аттестационного экзамена у соискателя проверяют знания по предметным областям:

право;

бухгалтерский учет и порядок составления регламентированной отчетности;

законодательство, регламентирующее налогообложение в России;

финансовое право и финансовый анализ.

После прохождения экзамена, специалист обязан ежегодно повышать свою квалификацию. Игнорирование этого правила может служить причиной аннулирования аттестата. Среди других возможных оснований прекращения действия аттестата:

постоянное нарушение правил выполнения проверок;

разглашение аудиторской тайны;

подписание заключения, которое является заведомо ложным.

Наличие аттестата является гарантией прохождения специализированного экзамена и выполнения обязательных правил ведения аудиторской деятельности. Если претендент на выполнение контроля регламентированной отчетности не может предоставить свой аттестат — это является основанием для отклонения этого кандидата.

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Участие в саморегулируемой организации

Объединения аудиторов служат целью представления и защиты интересов их членов, а также — обеспечения условий ведения аудиторской деятельности. Подобные организации являются некоммерческими. Каждый аудитор или аудиторская компания обязаны состоять в СРО.

В настоящее время действует несколько подобных объединений, крупнейшим из которых является саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация «Содружество».

Предоставление сведений о членстве является обязательным условием заключение договора о проведении аудиторской проверки. До подписания соглашения аудируемая компания должна проверить информацию о СРО, например, через общедоступные источники: запросить выписку ЕГРЮЛ, проверить по открытым базам данным и другие.

Внесение в реестр аудиторов

Наличие записи об аудиторе в специальном реестре является обязательным условием допуска специалиста к проверке бухгалтерского и налогового учета. Формально, физическое лица становится аудитором не после сдачи квалификационного экзамена и вступления в саморегулируемую организацию, а с даты внесения сведений о нем в реестр аудиторов.

Каждая СРО составляет собственный реестр. При этом ранее Минфин вел контрольный реестр, который был отменен с 14 апреля 2022 года. По вопросу включения отдельных аудиторов или аудиторских компаний в реестр, необходимо обращаться в СРО «Содружество», на которую возложена функция ведения реестра.

Основные сведения из реестра размещены в открытом доступе на сайте СРО, однако, для официального ответа можно направить запрос в саморегулируемую организацию. Запрос можно оформить в письменной или в электронной форме, срок получения ответа составляет 10 рабочих дней.

Независимость аудиторов

В соответствии с законодательно установленными требования, аудиторская проверка должна проводиться аудитором, который независим от проверяемой организации. Аудитор не может являться учредителем, собственником, руководителем, бухгалтером организации, которую проверяет. Запрещено проводить аудит, если аудитор в течение трех прошлых лет занимался бухгалтерским учетом и составлением бухгалтерской отчетности в аудируемой компании.

Аналогичное правило действует для аудиторских компаний: собственники, руководители и даже близкие родственники двух организаций не должны быть взаимозависимыми лицами. Это правило призвано исключить конфликт интересов при аудиторской проверке. Наличие зависимости аудитора (аудиторской компании) и проверяемой организации может оказать негативное влияние на аудиторское заключение, которое впоследствии может быть оспорено.

Перед заключением договора на проведение проверки необходимо проанализировать наличие взаимозависимости: собрать информацию из открытых источников и, при необходимости, запросить документацию у аудитора. Если будет выявлена связь между проверяемой и проверяющей сторонами, необходимо отказаться от подписания договора.

Дополнительные условия отбора

Пройдя обязательные этапы отбора, можно оценивать дополнительные критерии выбора специалиста. Эти критерии помогают более взвешенно оценить аудитора, однако полностью ориентироваться на них нельзя, т. к. некоторые из них (например, репутация) являются субъективными. Рассмотренные критерии необходимо рассматривать в совокупности, вместе с обязательными.

Рейтинги аудиторов позволяют сравнить различных специалистов и компании между собой по определенным критериям. Примером подобного рейтинга служит рэнкинг крупнейших российских аудиторских организаций, которые ранжируются по финансовым результатам. Объем выручки может свидетельствовать о большом количестве клиентов, что косвенно говорит о качестве оказываемых услуг.

КСК Групп находится на 14 месте в рейтинге крупнейших аудиторских компаний России 2022 года.

Репутация аудиторов и аудиторских компаний оценивается по отзывам аудируемых компаний. Взаимодействие с сотрудниками проверяемых организаций может быть отражено в отзывах и комментариях размещаемых в интернете.

Важно понимать: отзывы отражают субъективное мнение отдельного взятого человека, которое может складываться под воздействием разных (не всегда профессиональных) факторов.

Наличие судебных разбирательств по вопросам, связанным с выполнением аудиторской деятельности является более надежным основанием для оценки репутации нежели комментарии сотрудников проверяемых организаций. Проверить участие аудитора в судебных спорах в качестве истца или ответчика можно через картотеку арбитражных дел.

Опыт аудитора проверяется по дате внесения в специализированный реестр. Он показывает не только стаж работы, но факт наличия дополнительного образования, которое в обязательном порядке должны получать аудиторы. Чем больше опыт работы, тем профессиональнее проверка. Относительно аудиторских компаний: период деятельности определяется аналогично — по дате включения в реестр.

Страхование ответственности аудиторов — это дополнительная гарантия качественного выполнения контрольных мероприятий. Страховка является необязательным, но желательным условием заключения договора. При наступлении неблагоприятных последствий страховое покрытие должно обеспечить проверяемой организации получение причитающейся компенсации.

До заключения договора организация, которой предстоит проверка, должна оценить порядок формирования стоимости аудиторских услуг. Будущих подрядчик должен предоставить описание комплекса планируемых к выполнению работ и расценки на свои услуги. Ценовая политики должны быть вписываться в среднерыночные показатели, без демпинга и искусственного завышения цен.

Профиль аудитора показывает с каким отраслями экономики чаще всего работает специалист. Несмотря на универсальность правил бухгалтерского и налогового учета, каждый бизнес имеет свои особенности, в которых необходимо разобраться в рамках проверки. Профессионал, который работал с компаниями вашей отрасли, быстрее сможет погрузиться в специфику отраслевого учета. Это позволит быстрее получить аудиторское мнение о бухгалтерской отчетности.

Заявленные сроки выполнения работ позволяют оценить скорость работы и спланировать ваши дальнейшие шаги по публикации отчетности. Быстро выполненная проверка позволит вам своевременно внести исправления в учет и устранить замечания.