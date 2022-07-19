Особенности банкротства компании в 2022 году

О моратории: для кого он действует и его последствия

В 2022 году с 1 апреля Правительством введен мораторий на возбуждение дел о банкротстве. В отличие от «ковидного» моратория 2020 года, распространявшегося только на определенные категории должников (пострадавшие отрасли), текущий мораторий установлен для всех юридических лиц, ИП и граждан.

Исключение — должники, являющиеся застройщиками многоквартирных домов, которых включили по состоянию на 1 апреля этого года в единый реестр проблемных объектов.

Мораторий введен 1 апреля 2022 года, на полгода. Основание — постановление Правительства от 28 марта 2022 № 497, которое, в свою очередь, принято на основании статьи 9.1 Закона «О несостоятельности (банкротстве)» № 127-ФЗ.

Этой же статьей 9.1 Закона № 127-ФЗ закреплены последствия введения моратория. Среди них:

на период действия моратория неустойки, штрафы и пени не начисляются , как и иные финансовые санкции за неисполнение (ненадлежащее исполнение) должником денежных обязательств и обязательных платежей (кроме текущих);

на заложенное имущество должника взыскание не налагается , в том числе и во внесудебном порядке;

исполнительные производства по имущественным взысканиям по требованиям к должнику, возникшим до моратория, приостановлены.

К слову о последнем пункте, аресты и иные ограничения по распоряжению имуществом должника остаются.

Отказ от моратория

Что характерно, должник от применения по отношению к нему моратория на проведение банкротства может отказаться. Заявление об отказе от моратория подлежит публикации в ЕФРСБ (Единый федеральный реестр сведений о банкротстве, его еще называют Федресурс).

Если мораторий продлят, ранее поданное заявление об отказе от моратория теряет силу. Должнику придется снова подаваться в ЕФРСБ (абз. 5 п. 1 ст. 9.1 ФЗ «О банкротстве»).

Последствия отказа от моратория

Собственно, на время действия моратория арбитражный суд обязан вернуть заявление о банкротстве должника. Если должник от моратория отказывается — суд обязан принять заявление как от него самого («самобанкротство»), так и от его кредиторов.

Подпункт 2 пункта 3 ст. 9.1 ФЗ «О банкротстве» гласит, что в отношении должников, на которых распространяется мораторий, наступают последствия, предусмотренные абзацами 5 и с 7 по 10 статьи 63 того же Закона.

Абзац 5 ст. 63 — учредитель (участник) при выходе из состава учредителей (участников) не получит действительную часть доли, невозможны сделки по отчуждению акций (долей, паев) компании, сделки по уменьшению уставного капитала.

Также интересен абз. 9 ст. 63 — не допускается выплата дивидендов, доходов по долям (паям), распределение прибыли между участниками.

Иными словами, мораторий хоть и защищает от банкротства, но и при этом не позволяет компании вывести прибыль.

Кроме того, если у компании есть просуженный долг от дружественного кредитора, и все к подаче заявления на контролируемое банкротство со стороны этого кредитора готово, мораторий также «спутает ей все карты».

Нельзя забывать, что, если после выплаты дивидендов финансовое состояние компании ухудшится, это будет причиной для привлечения контролирующих лиц к субсидиарной ответственности.

И, само собой, прямое последствие отказа от моратория — как уже указано выше, в отношении этого должника смогут подать заявление о несостоятельности его кредиторы (если есть признаки банкротства и соблюдены необходимые требования по размеру задолженности, ее просуженности и срокам неуплаты).

Так как банкротить компанию в 2022 году?

Как уже было сказано, без отказа от моратория до 1 октября 2022 года (если мораторий не продлят) можно подать заявление на банкротство только по застройщикам (и то не всем).

С другой стороны, если речь идет о контролируемом банкротстве со стороны дружественного кредитора (что дает лояльного арбитражного управляющего, кстати), возможно, если этот кредитор добровольно отказывается от применения в отношении к нему моратория. Соответственно, должник должен подать публикацию в ЕФРСБ для этих целей.