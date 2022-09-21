Готовы раскрыть карты налоговикам? Тест о том, подходит ли вашему бизнесу налоговый мониторинг

Суть системы налогового мониторинга в цифровом взаимодействии организации с налоговым органом. Инспекторы совместно с организацией контролируют возможные риски, способные повлиять на правильность исчисления и уплаты налогов (сборов, взносов)

Взамен получите свободу от налоговых проверок. Кроме того, компании, вступившие в налоговый мониторинг, проявляют открытость и готовность к диалогу с налоговыми органами, тем самым вызывают больше доверия у государственных структур и партнеров. Это влечет за собой повышение инвестиционной привлекательности компании и положительно сказывается на деловом климате

При этом с вас не снимают обязанности формировать и сдавать отчетность четко в срок, собирать первичку, уплачивать налоги и т.д.

Чтобы воспользоваться переходом на налоговый мониторинг, компания должна тщательно подготовиться. И такую подготовку надо начинать сильно заранее. Но для начало важно понять — подходит ли налоговый мониторинг именно вам?