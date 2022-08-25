25 августа 2022 года состоялось расширенное заседание Коллегии Управления Федерального казначейства по г. Москве

В коллегии помимо руководства УФК по г. Москве приняли участие представители центрального аппарата Федерального казначейства — заместитель руководителя Федерального казначейства А. Г. Михайлик и начальник Управления по надзору за аудиторской деятельностью Л. Х. Муромцева.

С основными докладами выступили заместитель руководителя Управления Т. М. Панфилова, заместитель руководителя Межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу по Центральному Федеральному округу С.Ю. Баринов, представители Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация «Содружество» — С. П. Николаенко — Руководитель отдела методологии и контроля качества ООО «КСК АУДИТ» и С. А. Рассказова-Николаева.

В своем выступлении Светлана отметила важную роль аудиторского сообщества в выявлении схем легализации преступных доходов при осуществлении аудиторской деятельности.

Кодекс предусматривает соблюдение основных принципов этики с применением концептуального подхода в различных ситуациях и обстоятельствах, включая требования соблюдения законодательства, связанного с противодействием легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Так положения 115-ФЗ, касающимися идентификации клиентов, изучения структуры собственности организации, определения бенефициарных владельцев, расширяют границы понимания аудитором деятельности аудируемого лица и объема выполняемых аудиторских процедур.

Иными словами, требования 115-ФЗ пересекаются и дополняют положения других нормативных актов, регулирующих аудиторскую деятельность, включая МСА.

В процессе заседания обсуждалась необходимость расширения взаимодействия с Росинмониторингом в части обобщение практики в части идентификации и расширения признаков осуществления подозрительных сделок, оказания методологической помощи и проведение регулярных семинаров для повышения квалификации аудиторов в области идентификации рисков и признаков подозрительных сделок.