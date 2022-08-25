Налоговые схемы

25 августа 2022 года состоялось расширенное заседание Коллегии Управления Федерального казначейства по г. Москве

Под руководством УФК по г. Москве А. И. Лукашова состоялось заседание, посвященное актуальным вопросам внешнего контроля деятельности аудиторских организаций, контроля в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и распространения оружия массового уничтожения.

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В коллегии помимо руководства УФК по г. Москве приняли участие представители центрального аппарата Федерального казначейства — заместитель руководителя Федерального казначейства А. Г. Михайлик и начальник Управления по надзору за аудиторской деятельностью Л. Х. Муромцева.

С основными докладами выступили заместитель руководителя Управления Т. М. Панфилова, заместитель руководителя Межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу по Центральному Федеральному округу С.Ю. Баринов, представители Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация «Содружество» — С. П. Николаенко — Руководитель отдела методологии и контроля качества ООО «КСК АУДИТ» и С. А. Рассказова-Николаева.

В своем выступлении Светлана отметила важную роль аудиторского сообщества в выявлении схем легализации преступных доходов при осуществлении аудиторской деятельности.

Кодекс предусматривает соблюдение основных принципов этики с применением концептуального подхода в различных ситуациях и обстоятельствах, включая требования соблюдения законодательства, связанного с противодействием легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Так положения 115-ФЗ, касающимися идентификации клиентов, изучения структуры собственности организации, определения бенефициарных владельцев, расширяют границы понимания аудитором деятельности аудируемого лица и объема выполняемых аудиторских процедур.

Иными словами, требования 115-ФЗ пересекаются и дополняют положения других нормативных актов, регулирующих аудиторскую деятельность, включая МСА.

В процессе заседания обсуждалась необходимость расширения взаимодействия с Росинмониторингом в части обобщение практики в части идентификации и расширения признаков осуществления подозрительных сделок, оказания методологической помощи и проведение регулярных семинаров для повышения квалификации аудиторов в области идентификации рисков и признаков подозрительных сделок.

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