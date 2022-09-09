Субсидиарная ответственность

Позиция ВС по вопросу индексации субсидиарной ответственности

Верховный суд рассмотрел спор об индексации денежных средств, взысканных в порядке субсидиарной ответственности с контролирующих должника лиц.

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Нижестоящие суды в индексации отказали, однако Верховный суд занял иную позицию.

Нина Бабинова, руководитель практики банкротства КСК ГРУПП, в комментарии ресурсу «PROбанкротство» указала, что до принятия 22 июля 2021 года постановления Конституционного суда № 40-п суды, включая Верховный суд, отказывали в индексации субсидиарной ответственности.

«На текущий момент Верховный суд формирует новый подход — возможность индексировать суммы присужденной субсидиарной ответственности. Но процент реальных выплат субсидиарной ответственности в конкурсную массу невысок. Зачастую судами выносятся решения о привлечении к субсидиарной ответственности, которые так и не будут исполнены. Новая практика Верховного суда должна побудить КДЛ должников исполнять решение суда о привлечении к субсидиарной ответственности с целью не допустить увеличения долга при привлечении к субсидиарной ответственности», — отметила Бабинова.

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