Владельцы игровых приставок подали в суд на SONY

Юрист КСК ГРУПП Александр Шарапов прокомментировал ситуацию в эфирах «Коммерсантъ FM» и «РБК ТВ»:
Александр Шарапов рассказал, в каком случае права потребителя могут считаться нарушенными:
«Предположим вы оплатили годовую подписку на какой-то сервис, а вам ее отключают без каких бы то ни было оснований, денежные средства не возвращают — в этом случае есть нарушение ваших прав. И вам должен либо быть восстановлен доступ, либо возвращены денежные средства пропорционально тому времени, что вы не использовали данный сервис».