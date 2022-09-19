Права потребителей

Владельцы игровых приставок подали в суд на SONY

28 владельцев приставок PlayStation подали иск против Sony, поскольку не могут использовать игровые консоли из-за невозможности купить новые игры. Суд впервые принял к рассмотрению иск к компании, ушедшей из России. Истцы требуют компенсировать моральный вред — 280 млн руб. на всех обратившихся.

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Юрист КСК ГРУПП Александр Шарапов прокомментировал ситуацию в эфирах «Коммерсантъ FM» и «РБК ТВ»:

«Сам факт приема иска еще ни о чем не говорит, потому что исковое заявление возвращается в тех случаях, когда оно подано с нарушением процессуальных норм действующего законодательства. Поэтому на данный момент говорить о том, что произошел какой-то поворотный момент и суды РФ начали удовлетворять требования к компаниям, которые ушли из России, в том числе Sony, еще рано».

Александр Шарапов рассказал, в каком случае права потребителя могут считаться нарушенными:

«Предположим вы оплатили годовую подписку на какой-то сервис, а вам ее отключают без каких бы то ни было оснований, денежные средства не возвращают — в этом случае есть нарушение ваших прав. И вам должен либо быть восстановлен доступ, либо возвращены денежные средства пропорционально тому времени, что вы не использовали данный сервис».

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