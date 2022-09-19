Елена Межуева выступила на конференции ИД «Коммерсантъ»

В дискуссии приняла участие Елена Межуева, управляющий партнер КСК ГРУПП. По ее словам, после ухода международных сетей с российского рынка для национальных аудиторских компаний «наконец-то наступает настоящая конкурентная и честная борьба на отечественном рынке аудита и консалтинга».
Также по словам Елены Межуевой «централизация и укрупнение аудиторского рынка неизбежны».
«Центробанк будет чистить аудиторский рынок в ближайшее время — об этом не так давно говорила Эльвира Набиуллина. Мелкие компании будут уходить с рынка, а их клиентов подхватят более крупные игроки. Что касается объединений небольших аудиторских компаний в более крупные, то я думаю, что это явление не будет носить массовый характер, так как не настолько у нас аудиторское сообщество гибкое и договороспособное», — полагает топ-менеджер.
Кроме того, Елена Межуева предсказывает появление на рынке национальных сетей или ассоциации. Проблемой эксперт считает демпинг и засилье недобросовестных аудиторских фирм. Повышение качества квалифицированных аудиторских услуг невозможно без соответствующей подготовки кадров, уверена Межуева.