Экономика России

Елена Межуева выступила на конференции ИД «Коммерсантъ»

31 августа Издательский дом «Коммерсантъ» провел встречу российских аудиторов, которые подвели итоги первого полугодия работы в изменившейся международной обстановке и обсудили актуальные проблемы отрасли.

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В дискуссии приняла участие Елена Межуева, управляющий партнер КСК ГРУПП. По ее словам, после ухода международных сетей с российского рынка для национальных аудиторских компаний «наконец-то наступает настоящая конкурентная и честная борьба на отечественном рынке аудита и консалтинга».

«Не секрет, что раньше был колоссальный разрыв с „большой четверкой“ и по численности штата аудиторов и по выручке. По сути, на рынке была „большая четверка“ и все остальные. 80% ресурсов рынка доставались этим четырем топовым компаниям, а оставшиеся 20% „размазывались“ по всему оставшемуся рынку. И, конечно, я считаю, что это была не совсем честная конкурентная борьба, так как у „Биг4“ было преимущество бренда. Сейчас коллеги из бывшей „большой четверки“, распрощавшись с международными сетями, придут на наш высоко конкурентный рынок и уже конкурировать там мы будем на более равных условиях», — заявила Елена Межуева.

Также по словам Елены Межуевой «централизация и укрупнение аудиторского рынка неизбежны».

«Центробанк будет чистить аудиторский рынок в ближайшее время — об этом не так давно говорила Эльвира Набиуллина. Мелкие компании будут уходить с рынка, а их клиентов подхватят более крупные игроки. Что касается объединений небольших аудиторских компаний в более крупные, то я думаю, что это явление не будет носить массовый характер, так как не настолько у нас аудиторское сообщество гибкое и договороспособное», — полагает топ-менеджер.

Кроме того, Елена Межуева предсказывает появление на рынке национальных сетей или ассоциации. Проблемой эксперт считает демпинг и засилье недобросовестных аудиторских фирм. Повышение качества квалифицированных аудиторских услуг невозможно без соответствующей подготовки кадров, уверена Межуева.

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