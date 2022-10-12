Аудит

Риски аудита публичных компаний остаются высокими

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» опубликовало интервью со Светланой Крапивенцевой, руководителем практики «МСФО» КСК ГРУПП. В беседе были затронуты актуальные проблемы аудиторского рынка после ухода из России иностранных сетей и брендов.

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Так на облигационном рынке сегодня растет число дефолтов из-за некачественной информации, предоставленной эмитентом для организатора, инвесторов, рейтинговых агентств и в налоговую.

«Отчетность, представляемая эмитентом, должна максимально охватывать все отрасли, задействованные в бизнесе компании, а сама группа должна иметь понятный контур и ответственных за управление лиц, — подчеркнула Светлана Крапивенцева. — Сейчас законодательство слабо защищает инвесторов от наиболее рисковых эмитентов из третьего списка: ограниченный объем раскрытий, зачастую отсутствие проспекта, и все это при повышенных привлекательных ставках по купонам».

Многие эмитенты считают подготовку отчетности МСФО тратой денег и времени, однако, отчетность МСФО неизбежна, когда эмитент обязан регистрировать и раскрывать проспект ценных бумаг, напомнила Крапивенцева.

«Проспект необходим, если эмитент не является субъектом МСП и при объеме заимствований более 1 млрд рублей. Период от формирования группы согласно МСФО 10 и МСФО 3 до полноценной консолидированной отчетности занимает минимум три года, и потому, кто смотрит вдаль, начинает готовить ее заранее».

Эксперт также затронула вопрос стоимости аудиторских услуг:

«Ценовой диапазон годового аудита для группы примерно 10 юридических лиц и оборотом около 10 млрд рублей не может быть меньше 2–3 млн рублей без НДС. Средняя ставка аудитора (взвешенная от партера до младшего персонала) в расчете стоимости должна быть 4 тыс. рублей в час и выше. Для компаний, с которыми мы работаем, ценовой критерий не является решающим, хотя они тоже хорошо считают деньги. Поэтому про демпинг сложно судить».
КСК ГРУПП
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