Санкции 2022

Как призвать к ответу IMAX

Владельцы IMAX запретили использовать их оборудование в России.

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Ирина Михеева, ведущий юрисконсульт КСК ГРУПП, прокомментировала ситуацию изданию «Жилищное право»:

«Действия канадской компании IMAX были предсказуемы, в санкционных реалиях западные компании спешно покидают российский рынок, так как за сотрудничество с нами им грозят огромные штрафы и репутационные риски. Поэтому на месте владельцев киносетей я бы не стала дожидаться возврата IMAX на российский рынок, а начала бы стратегическую подготовку к судебному разбирательству».

Эксперт отмечает, что по контракту IMAX обязан предоставить цифровой ключ, необходимый для демонстрации кинофильмов. И это может стать аргументом в возможных разбирательствах западной компании и российских киносетей.

«Если IMAX игнорирует свои обязательства в сложившихся обстоятельствах, то надо переходить к активной стадии и направлять претензию. И даже если оправдается надежда российской стороны и IMAX до конца года вернется, то всегда можно перейти на мирное внесудебное урегулирование спора», — полагает Михеева.

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