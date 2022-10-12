Как призвать к ответу IMAX

Ирина Михеева, ведущий юрисконсульт КСК ГРУПП, прокомментировала ситуацию изданию «Жилищное право»:
Эксперт отмечает, что по контракту IMAX обязан предоставить цифровой ключ, необходимый для демонстрации кинофильмов. И это может стать аргументом в возможных разбирательствах западной компании и российских киносетей.
«Если IMAX игнорирует свои обязательства в сложившихся обстоятельствах, то надо переходить к активной стадии и направлять претензию. И даже если оправдается надежда российской стороны и IMAX до конца года вернется, то всегда можно перейти на мирное внесудебное урегулирование спора», — полагает Михеева.