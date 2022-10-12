Аудит

Качественный аудит — одна из важнейших составляющих развития отечественного бизнеса

Тимур Абдуллаев, управляющий партнер КСК ГРУПП, в интервью журналу «РБК» рассказал, какие изменения происходят на рынке аудита после ухода из России зарубежных консультантов.

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Согласно данным «РАЭКС-Аналитика», по итогам 2021 года более 80% совокупной выручки аудиторских компаний в России разделили между собой пять крупнейших международных брендов.

Иными словами, российские компании находились на периферии аудиторского сообщества. Ситуация кардинально изменилась, поэтому самое время отечественным консультантам занять освободившиеся ниши.

«Немаловажное значение для устойчивого положения преемников зарубежных брендов на российском рынке будет иметь, в частности, и выбранная ими политика ценообразования. Как известно, прайсы „большой четверки“ в 2-5 раз выше прайсов отечественных компаний на сопоставимые по качеству услуги. Высокие ценники были обусловлены в том числе и платой за бренд, который становился пропуском для выхода российских компаний на зарубежные рынки. В новых политико-экономических условиях необходимость получить заветное „добро“ от „большой четверки“ фактически исчезла, а значит, и переплачивать за бренд не имеет смысла», — считает Абдуллаев.

Топ-менеджер также отметил поддержку отечественного аудита российским государством. Кроме того, Тимур Абдуллаев подчеркнул, что опыт КСК ГРУПП в части сотрудничества с партнерами по ЕАЭС и другими дружественными странами демонстрирует хорошие результаты.

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