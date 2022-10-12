Законопроект о майнинге провалился

Во-первых, законопроект предусматривает использование криптовалют как средства платежа в России, что запрещено Конституцией. Во-вторых, в документе отсутствует описание процедуры налогообложения, надзора за этим видом деятельности и требований к операторам майнинга.

Юрист КСК ГРУПП Александр Шарапов прокомментировал ситуацию «РБК-Крипто»:

«Профильный комитет палаты указал на то, что предложенный законопроект не достаточно проработан его составителями, и его принятие может привести к возникновению правовых коллизий или потребует принятия дополнительных законопроектов, дорабатывающих текущий. При этом в практике Госдумы нередка позиция, когда законопроект претерпевал значительные изменения ко второму чтению».