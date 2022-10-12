Криптовалюта

Законопроект о майнинге провалился

Комитет Госдумы по финансовому рынку счел недоработанным законопроект о майнинге, внесенный на рассмотрение партией «Новые люди», и рекомендовал отклонить его.

Версия для печати

Во-первых, законопроект предусматривает использование криптовалют как средства платежа в России, что запрещено Конституцией. Во-вторых, в документе отсутствует описание процедуры налогообложения, надзора за этим видом деятельности и требований к операторам майнинга.

Юрист КСК ГРУПП Александр Шарапов прокомментировал ситуацию «РБК-Крипто»:

«Профильный комитет палаты указал на то, что предложенный законопроект не достаточно проработан его составителями, и его принятие может привести к возникновению правовых коллизий или потребует принятия дополнительных законопроектов, дорабатывающих текущий. При этом в практике Госдумы нередка позиция, когда законопроект претерпевал значительные изменения ко второму чтению».
КСК ГРУПП
КСК ГРУПП
Профессиональные решения для развития бизнеса

Мобилизация

Мобилизация и кредитные каникулы: кому можно не выплачивать задолженности и как это сделать

Объявление о частичной мобилизации граждан России поставила под вопрос способность военнообязанной части населения продолжать платить, если человек ранее взял кредит. Финансовый онлайн-агрегатор Mainfin.ru подробно изучил этот вопрос, поэтому в этом материале мы расскажем о том, как оформить кредитные каникулы и кому доступна эта возможность.

Мобилизация и кредитные каникулы: кому можно не выплачивать задолженности и как это сделать

Повышение квалификации

Мероприятия

Разместить
Аудит

Качественный аудит — одна из важнейших составляющих развития отечественного бизнеса

Тимур Абдуллаев, управляющий партнер КСК ГРУПП, в интервью журналу «РБК» рассказал, какие изменения происходят на рынке аудита после ухода из России зарубежных консультантов.

Маркетинг

Как увеличить продажи с помощью быстрой сегментации клиентов. Даже если вы не маркетолог, а обычный ИП

Такого на «Клерке» не было никогда — уникальный и бесплатный мастер-класс от экспертного маркетолога. Научим вас разбираться с сегментацией, даже если вы близко не знакомы с маркетингом.

Как увеличить продажи с помощью быстрой сегментации клиентов. Даже если вы не маркетолог, а обычный ИП
IT-компании

Как IT-компании получить аккредитацию Минцифры

30 сентября 2022 года утверждены новые правила госаккредитации IT-компаний. 10 октября 2022 года на Госуслугах заработала форма, через которую можно подать заявку. Подробно рассказываем, что нужно сделать, чтобы попасть в реестр аккредитованных IT-компаний.

Как IT-компании получить аккредитацию Минцифры
Читать еще