Учетная политика на 2023 год. Нюансы составления

Общие правила

В 2023 году само построение учетной политики не меняется. То есть организация может составить два отдельных документа по вопросам ведения бухучета и налогообложения, а может составить единый документ, состоящий из двух частей.

Нужно помнить об общих правилах составления. В частности, к учетной политике для целей бухучета должны быть дополнительно разработаны и приложены:

рабочий план счетов;

формы разработанных организацией первичных документов;

график документооборота.

Также в документе должны быть прописаны правила проведения инвентаризации и правила определения существенности ошибок. Эти моменты можно прописать в самом тексте учетной политики или также составить отдельные документы как приложения к ней.

Если компания новая, то такой документ утверждается приказом директора в течение 90 дней с момента регистрации. Если компания действующая, а учетная политика меняется полностью, то её нужно утвердить до начала нового года.

Если же учетная политика продолжает действовать, то ежегодно её утверждать не нужно, однако в связи с возможными изменениями в законодательстве или в деятельности компании придется утвердить дополнения или изменения к учетной политике на новый год.

Что было в 2022 году

Напомним, что в 2022 году обязательными к применению стали новые ФСБУ. В частности, теперь компании должны применять:

Указанные документы должны применять все организации, не относящиеся к бюджетной сфере. При этом компании, имеющие право на упрощенные способы ведения бухгалтерского учета, включая упрощенную бухгалтерскую (финансовую) отчетность, могут применять указанные нормативные документы в «урезанном» виде. Для таких организаций в каждом отдельном ФСБУ даны разъяснения о том, какие положения указанных ФСБУ компании с упрощенным учетом могут не применять.

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Новые ФСБУ в следующем году не вводятся. Однако в связи с проведенным Минфином анализом ранее утвержденных ФСБУ, были внесены изменения в эти документы. Данные изменения в соответствии с правилами, указанными в п. 10, 11, 12 ПБУ 1/2008, нужно будет учесть при формировании учетной политики на 2023 год.

Так, вносятся изменения в новое ФСБУ 26/2020. В действующей редакции его можно будет применять до окончания 2023 года, однако организация по желанию может начать применять ФСБУ 26/2020 в новой редакции уже со следующего года.

ФСБУ 25/2018 с начала 2023 года нужно будет обязательно применять с изменениями, внесенными приказом Минфина от 29.06.2022 № 101н.

Также с 2023 года организации вправе добровольно досрочно начать применять ФСБУ 14/2022. Обязательным применение данного ФСБУ будет только с 2024 года.

По правилам новой редакции п. 7 ФСБУ 25/2018 из суммы арендных платежей исключаются все суммы НДС. В предыдущей редакции из арендных платежей исключались только суммы возмещаемого НДС и иных сумм возмещаемых налогов. То есть теперь весь НДС не включается в стоимость арендных платежей, в том числе и невозмещаемый.

Что это значит?

Нельзя говорить о том, что это существенное изменение, так как ранее, ещё в «Рекомендациях аудиторским организациям» (приложение к письму Минфина от 18.01.2022 № 07-04-09/2185) были даны соответствующие разъяснения по вопросу учета НДС в целях применения ФСБУ 25/2018.

Таким образом и ранее, согласно ФСБУ 25/2018 суммы НДС, в том числе невозмещаемого, не нужно было включать в состав арендных платежей и в стоимость ППА (право пользования активом). В новой редакции учтен этот момент. И если ранее положения учетной политики организации не соответствовали данным правилам, то следует внести изменения в документ.

Переоценка прав по объектам аренды теперь может проводиться по решению арендатора и не является обязательной (п. 16 ФСБУ 25/2018). Согласно тексту прежней редакции пункта 16 ФСБУ 25/2018 арендатор был обязан переоценивать не только объект аренды в случае, если такое имущество относилось к группе своих основных средств, которые подлежали переоценке, но еще и отраженное в учете ППА. Теперь этот момент устранен, и ППА переоценивается арендатором по желанию.

То есть, если компания приняла решение в будущем году не переоценивать ППА вместе с объектом аренды, то этот факт следует прописать в изменениях к Учетной политике.

ФСБУ 14/2022 и ФСБУ 26/2020

Если в вашей организации нет нематериальных активов, то можете сразу смотреть следующий пункт, так как в учетной политике отражаются только сведения по учету тех объектов, операций и активов, которые присутствуют в деятельности фирмы.

Если на данный момент НМА в фирме нет и не предвидится, то учетную политику в этой части не трогайте. Дополнения внесете только с того момента, когда они появятся в деятельности фирмы.

Для остальных – тех, у кого уже есть НМА, нужно будет учесть следующие моменты.

Изначально, если организация собирается перейти на ФСБУ 14/2022 со следующего года, то в учетной политике следует предусмотреть способ такого перехода – ретроспективный или альтернативный.

Кстати, организации, которые вправе применять упрощенные способы ведения бухгалтерского учета, включая упрощенную бухгалтерскую (финансовую) отчетность, могут начать применять этот Стандарт перспективно.

Тут можно дополнить, что при переходе на ФСБУ 14/2022 нужно будет одновременно начать применять ФСБУ 26/2020 в отношении капитальных вложений в НМА, о чем также должна быть отражена информация в Учетной политике организации. Дополнительно нужно будет указать порядок применения изменений в ФСБУ 26/2020 – ретроспективный, альтернативный или перспективный.

Основные изменения по сравнению со старым порядком заключаются в следующем. Если ранее в состав НМА попадали все объекты, которые удовлетворяли определению этого понятия, то теперь организации могут устанавливать лимиты стоимости для малоценных НМА (п. 7 ФСБУ 14/2022). Указанный лимит устанавливается с учетом существенности информации о таких активах.

К активам, стоимостью ниже такого лимита можно не применять правила ФСБУ 14/2022. Такие нововведения касаются всех организаций.

Однако ранее, в ПБУ 14/2007, существовало правило о том, что компании, которые ведут учет в упрощенном порядке, могут отражать НМА в составе текущих расходов в полной стоимости. В новом ФСБУ 14/2022 такое правило отсутствует.

Также при наличии НМА, в Учетной политике следует указать:

классификацию по видам и группам НМА в организации;

способы оценки НМА для каждой из групп (первоначальная/переоцененная стоимость);

порядок проверки на обесценение актива;

порядок начисления амортизации (момент начала и прекращения начисления амортизации, способы ее начисления, формулу расчета для способа уменьшаемого остатка и т.д.);

порядок проведения проверки элементов амортизации (срок полезного использования, ликвидационная стоимость, способ начисления амортизации) на соответствие условиям использования объекта НМА.

Если говорить о ФСБУ 26/2020 касаемо учета НМА, то данное ФСБУ нужно будет применять к приобретаемым, создаваемым объектам НМА, а также к работам по их улучшению.

В этой части в Учетной политике следует указать порядок:

Определения первоначальной стоимости НМА, а также справедливой, балансовой стоимости ( в том числе, при их приобретении со скидками, в рассрочку, при оплате неденежными средствами, или безвозмездно полученных ).

в том числе, при их приобретении со скидками, в рассрочку, при оплате неденежными средствами, или безвозмездно полученных Расчета стоимости продукции, вторичного сырья, других материальных ценностей , которые компания намерена продать или иным образом использовать, которые были получены в ходе осуществления капитальных вложений в НМА. А также стоимости материальных ценностей, оставшихся неиспользованными при осуществлении капитальных вложений и материальных носителей (вещей), в которых выражены результаты интеллектуальной деятельности.

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