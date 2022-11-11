Банк России переходит на налоговый мониторинг

Руководитель комплексных проектов департамента «Финансовое консультирование, аудит и МСФО», эксперт направления «Налоговый мониторинг» КСК ГРУПП Светлана Еремина так прокомментировала это событие:

«Решение Банка России перейти на налоговый мониторинг имеет огромное значение для развития этого направления в РФ. Банк России – это крупнейшая структура, в состав которой входят 503 обособленных подразделения.

Своим решением Банк России подтверждает, что налоговый мониторинг – это новая степень доверия, которая выстраивается в настоящий момент между государством и бизнесом.

Это новая реальность современного цифрового мира. Принятое Банком России решение должно подстегнуть организации, которые соответствуют всем критериям для перехода на мониторинг, но до сих пор не решились начать подготовку, к более активному принятию такого решения.

В 2023 году к налоговому мониторингу присоединится еще 109 организаций, таким образом количество действующих участников составит 448 компаний из различных отраслей экономики.

Ежегодно количество участников мониторинга растет и в их составе не только представители крупного бизнеса, но и компании, которые относятся к среднему бизнесу.

Участники налогового мониторинга отмечают, что переход на эту форму налогового контроля существенно сократил объем истребуемых документов, позволил уменьшить налоговые риски, дал возможность получать от налогового органа официальное мотивированное мнение, позволил увеличить скорость закрытия налоговых периодов. И это не все преимущества налогового мониторинга.

Наличие таких преимуществ и приводят к повышению доверия компаний к этой форме налогового контроля и ежегодному приросту действующих участников мониторинга».