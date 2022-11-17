Банкротство юридических лиц

Банкротство: кого из кредиторов предпочесть

Портал «PROбанкротство» рассмотрел следующую спорную ситуацию: конкурсный управляющий признанной банкротом ПСК «Ремпуть» оспорил сделку по списанию приставами со счета компании в пользу ООО «Воля» 1,2 млн рублей.

Версия для печати

По его данным, платежи были совершены в течение шести месяцев до принятия судом заявления о признании должника банкротом. При этом на момент платежей у ПСК «Ремпуть» были неисполненные обязательства перед АО «РЖД» и ООО «ССК-19», то есть платежи повлекли предпочтение одному кредитору перед другими.

﻿Суды признали сделку недействительной. Но ООО «Воля» подало жалобу в Верховный суд, который рассмотрит этот спор 5 декабря.

Нина Бабинова, руководитель практики банкротства КСК ГРУПП, полагает:

«Важным в данном случае будет определить момент оспаривания, то есть момент фактического совершения сделки. Однако в данном случае не видится оснований считать дату совершения сделки с момента возникновения обязательств, а не с момента фактического списания денежных средств.

В данном случае имеет смысл только фактическое списание денежных средств, так как в противном случае это даст возможность не оспаривать сделки, которые были заключены более чем за 6 месяцев до подачи заявления, а денежные средства по таким сделкам были переданы позднее. Это создаст определенную лазейку для таких сделок».

КСК ГРУПП
КСК ГРУПП
Профессиональные решения для развития бизнеса

НДФЛ

🔊 Заранее предупредите директора-учредителя, что по итогам года ему придется доплатить НДФЛ по ставке 15%

Если вы начисляете директору и зарплату, и дивиденды в общей сумме более 5 млн рублей, то ему потом надо будет доплатить НДФЛ по налоговому уведомлению от ИФНС. Кто-то был к этому готов, а кто-то в шоке, и винит во всем бухгалтера.

Повышение квалификации

Поиск работы бухгалтеров

Сколько стоят бухгалтеры и чего от них сейчас хотят. Вакансии на Бухджобе

Есть неунывающая классика требований: умения в таких-то 1С, столько-то лет опыта, знания таких-то участков. А кое-где просят быть готовым к командировке и еще много чего интересного говорят.

Сколько стоят бухгалтеры и чего от них сейчас хотят. Вакансии на Бухджобе
Платежные системы

Сбер вернул сервис бесконтактной оплаты SberPay для устройств на базе Android

Теперь можно оплачивать покупки в магазинах и снимать наличные в банкоматах одним касанием телефона. Чтобы пользоваться сервисом, достаточно подключить к нему любую карту «Мир» в приложении «Сбербанк Онлайн».

Пенсии

Ветеранам боевых действий хотят дать право на досрочную пенсию, если у них есть 15 лет стажа

Сейчас инвалиды вследствие военной травмы могут выйти на пенсию в 55 лет (мужчины) и 50 лет (женщины). Но для этого у них должен быть стаж 25 и 20 лет. Эту норму хотят поменять – уменьшить стаж. И еще расширить круг льготников.

Мероприятия

Разместить
ПСН

ИП меняет вид деятельности. Что делать с патентом

Известно, что патент выдается индивидуальному предпринимателю на какой-то один конкретный вид деятельности. В определенный момент предприниматель может принять решение изменить направление своего бизнеса. Рассмотрим, можно ли в таком случае отказаться от патента и поменять систему налогообложения или приобрести новый патент.

ИП меняет вид деятельности. Что делать с патентом
Читать еще