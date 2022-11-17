Банкротство: кого из кредиторов предпочесть

По его данным, платежи были совершены в течение шести месяцев до принятия судом заявления о признании должника банкротом. При этом на момент платежей у ПСК «Ремпуть» были неисполненные обязательства перед АО «РЖД» и ООО «ССК-19», то есть платежи повлекли предпочтение одному кредитору перед другими.

﻿Суды признали сделку недействительной. Но ООО «Воля» подало жалобу в Верховный суд, который рассмотрит этот спор 5 декабря.

Нина Бабинова, руководитель практики банкротства КСК ГРУПП, полагает:

«Важным в данном случае будет определить момент оспаривания, то есть момент фактического совершения сделки. Однако в данном случае не видится оснований считать дату совершения сделки с момента возникновения обязательств, а не с момента фактического списания денежных средств.

В данном случае имеет смысл только фактическое списание денежных средств, так как в противном случае это даст возможность не оспаривать сделки, которые были заключены более чем за 6 месяцев до подачи заявления, а денежные средства по таким сделкам были переданы позднее. Это создаст определенную лазейку для таких сделок».