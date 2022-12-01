Обязательный аудит: кому нужен, порядок проведения

Расскажем, кто обязан ежегодно проходить аудит и порядок его проведения.

Кто обязан проводить обязательный аудит

Аудиторская проверка – это процедура независимой оценки ведения бухгалтерского учета и составления регламентированной отчетности. Контрольные мероприятия, проводимые аудиторскими компаниями, могут быть обязательными и добровольными.

К первому типу проверки относятся аудит, по требованию законодательства, ко второму типу – инициативный аудит (например, со стороны собственников).

Обязательный контроль бухгалтерской отчетности выполняется один раз в год. Проходят его компании, удовлетворяющие разнообразным критериям.

Например, обязательный аудит обязаны проводить акционерные общества, страховые и клиринговые организации, государственные корпорации, публично-правовые компании и организаторы азартных игр.

Аналогичное правило действует в отношении компаний, которые эмитировали биржевые ценные бумаги. К этой же категории юридических лиц, для которых предусмотрен обязательный ежегодный аудит, относятся профессиональные участники рынка ценных бумаг и бюро кредитных историй. Обязательный контроль их бухгалтерской отчетности установлен независимо от финансовых показателей.

Следующая группа критериев, связана с финансовыми результатами компаний за предшествующий год. Обязательный аудит проходят все фонды, если за прошлый год они получили имущество (в том числе денежных средств) на сумму более 3 млн рублей. Исключения сделано только для международных и государственных фондов.

Коммерческие и некоммерческие организации обязаны провести обязательный аудит бухгалтерского учета при условии превышения лимита по сумме доходов или стоимости активов. Для доходов предусмотрено ограничение 800 млн рублей: если по данным налогового учета поступления выше лимита – аудит обязателен. Для активов установлен предел 400 млн рублей, он оценивается по данным бухгалтерского баланса на конец предыдущего года.

Исключение по доходам и активам сделано только для государственных органов и государственных компаний.

Рассмотрим пример наиболее распространенной формы ведения бизнеса – общество с ограниченной ответственностью. Если доходы компании превысили 800 млн рублей за 2021 год, то по итогам 2022 года компания обязана заключить договор с аудиторской компанией, которая проведет аудиторскую проверку. Результаты аудита необходимо будет направить в ИФНС вместе с бухгалтерской отчетностью. Аналогий порядок действий будет, если стоимость активов по состоянию на 31.12.2021 будет более 400 млн рублей.

Если организация не проходит под критерии обязательного аудита, она может организовать проведение инициативной аудиторской проверки. Добровольный аудит можно провести в любое время, независимо от сроков составления отчетности. Основными целями инициативной проверки служат:

оценка правильности и достоверности ведения бухгалтерского и налогового учета;

выявление нарушений и ошибок при составлении документации ( первичной и прочей );

первичной и прочей анализ финансового состояния организации для принятия управленческих решений.

Заказывая аудиторскую проверку важно понимать: аудит (обязательный и инициативный) не заменяет государственного контроля за достоверностью бухгалтерской и налоговой отчетности.

Проведение аудиторской проверки не ограничивает ИФНС и другие контролирующие органы в проведении собственных контрольных мероприятий.

Инициативный аудит от КСК ГРУПП позволяет получить экспертное мнение перед проверками, убедиться в правильности ведения учета. Вам обеспечат данные из независимого источника для кредитования в банке либо для подготовки к реорганизации компании.

Кто может проводить обязательный аудит

Отчетность за 2022 год в рамках обязательной аудиторской проверки могут проводить только аудиторский компании. Для индивидуальных аудиторов установлен запрет на выполнение проверочных мероприятий.

При выборе организации, оказывающей услуги аудиторских проверок, необходимо убедиться, что она является членом саморегулируемой организации аудиторов. Сведения о членстве компании в СРО должны быть размещены на сайте компании.

Необходимо проверить дату внесения сведений о компании в реестр аудиторских компаний. От этой даты зависит сама возможность проведения проверки: ранее этой даты проводить контрольные мероприятия нельзя.

Дополнительный обязательный критерий – независимость аудитора от проверяемой организации, т. е. менеджмент компании (в том числе близкие родственники) не должен быть взаимозависим с руководством юридического лица, в отношении которого проводится проверка.

Наличие зависимости аудиторской компании и проверяемой организации может оказать негативное влияние на результаты проверки, которые впоследствии могут быть оспорены.

Для контроля бухгалтерского учета социально значимых компаний законодательно предусмотрены особые требования: их могут проверять только аудиторские компании внесенные в специальный реестр. К общественно значимому бизнесу относят публичные акционерные общества, организации-эмитенты ценных бумаг, обращающихся на бирже, кредитные и страховые организации и иные компании.

Если ваше юридическое лицо входит в этот перечень, то выбирать аудиторскую компанию можно только из установленного перечня аудиторов.

Аудиторы КСК ГРУПП проводят обязательный аудит АО, ООО, и организаций других форм собственности. По результатам проверки выдается аудиторское заключение. А также вы получите: оценку эффективности хозяйственной деятельности, снижение финансовых и налоговых рисков, выявление угроз и комплекс превентивных мероприятий.

Как проводится обязательный аудит

В рамках проведения контрольных процедур, аудиторы имеют право запросить любые документы, связанные с бухгалтерским и налоговым учетом компании, законодательных ограничений не предусмотрено. Это же правило действует в отношение документов, относящихся к коммерческой тайне. Проверяемая организация должна содействовать аудиторам, предоставляя всю необходимую информацию и документацию.

Чаще всего сотрудники, которые проводят проверку, запрашивают учредительные, организационно-распорядительные и первичные документы, на основании которых выполнены записи по счетам бухгалтерского учета. Дополнительно могут быть запрошены бухгалтерские и налоговые регистры, а также – различные виды отчетных форм компании.

Точный список требуемых документов будет зависеть от специфики деятельности компании и целей аудиторского контроля.

Законодательно предусмотрен ряд ситуаций, когда проверяемая компания не обязана предоставлять сведения и документацию по требованию аудиторов. Отказать в предоставлении документов можно при условии, что аудиторскую компанию контролирует (прямо или косвенно) иностранный гражданин или зарубежное юридическое лицо.

Например, эмитенты ценных бумаг имею право не предоставлять сведения о сделках самой компании, ее контролирующих лиц и подконтрольных ей организаций. При этом сведения, которые опубликованы в открытых источниках в соответствии с требованиями российского законодательства эмитент обязан предоставить аудиторам.

После выполнения всех контрольных процедур, итоговые данные о проведенной проверке фиксируются в аудиторском заключении. Это официальный документ, предназначенный для любых пользователей регламентированной отчетности компании. В нем дается оценка достоверности финансовых показателей, характеризующих бизнес за отчетный год.

Неотъемлемой частью заключения является аудиторская документация, подтверждающая соответствие проверки Международным стандартам аудита.

В аудиторском заключении может быть высказано несколько вариантов мнений о достоверности отчетности:

Немодифицированное мнение означает, что регламентированная отчетность отражает фактическое финансовое состояние компании. Модифицированное мнение высказывается, когда аудиторская компания выявила существенные искажения в отчетности. Другой возможный вариант – аудиторская компания не смогла получить достоверные доказательства отсутствия искажений в отчетности.

Аудиторское заключение в рамках проведения обязательного аудита необходимо направить вместе с бухгалтерской отчетностью на информационный ресурс ФНС. Документ предоставляется в электронном виде либо одновременно с полным комплектом годовой отчетности, либо в течение десяти рабочих дней с момента составления заключения аудиторской компанией.

Высококвалифицированные аудиторы КСК ГРУПП могут проверить компанию в рамках обязательного или инициативного аудита. Проверят не только бухгалтерский и налоговый учет, а также международный и кадровый учет.