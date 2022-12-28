Бухгалтерский учет облигаций

Источник инвестиций

В процессе развития бизнеса перед его владельцем встает проблема: как привлечь дополнительные инвестиции? Одним из способов ее решения является выпуск облигаций. Такие ценные бумаги позволяет владельцу бизнеса привлечь (взять в долг) финансовые ресурсы на определенных условиях. А держатели облигаций (то есть те, кто дает в долг) приобретают право на получение определенного дохода.

При этом облигации, как и другие ценные бумаги, являются своего рода товаром и могут переходить из рук в руки.

В зависимости от финансового состояния компании, выпустившей облигации, стоимость этих ценных бумаг меняется. Успешно развивающийся бизнес приносит больше доходов, а компания, утратившая свое влияние на рынок, – меньше.

Но не все так однозначно, определить реальную стоимость облигации не так просто. Оценка ценных бумаг осуществляется в соответствии с нормами закона от 29.07.1998 № 135-ФЗ об оценочной деятельности и федеральными стандартами оценки стоимости.

Сотрудники КСК ГРУПП придут на помощь при оценке стоимости любых ценных бумаг. Наши специалисты проанализируют учредительные документы компании, бухгалтерскую отчетность за несколько лет, включая данные последнего аудита, виды деятельности и данные обо всех активах.

В отличие от других ценных бумаг облигации:

могут иметь бездокументарную форму;

позволяют получать доход не только в виде денег, но и имуществом;

имеют безусловную доходность (в виде процента или купона).

Основным документом для оценки облигаций является правоустанавливающий документ на данную ценную бумагу. Но на стоимость облигации, как товара, оказывают влияние и результаты анализа бухгалтерской отчетности за несколько лет, включая данные последнего аудита.

Учет у эмитента

Согласно ПБУ 15/2008 «Учет расходов по займам и кредитам» (утв. приказом Минфина от 06.10.2008 № 107н) компания-эмитент отражает свой долг перед держателями облигации в составе задолженности по полученным заемным средствам.

Займы, привлеченные путем выпуска и размещения облигаций, учитывают на счетах 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам» и 67 «Расчеты по долгосрочным кредитам и займам» обособленно. Об этом прямо сказано в Инструкции к плану счетов, утв. приказом Минфина от 31.10.2000 № 94н.

Компания-эмитент операции с облигациями в бухучете отражает следующими проводками:

Дебет 76 – Кредит 66 (67) – отражен долг по облигациям в момент размещения по номинальной стоимости;

Дебет 51 – Кредит 76 – деньги за облигации поступили на расчетный счет;

Дебет 91 – Кредит 76 – отражены расходы на оплату услуг брокера;

Дебет 66 – Кредит 76 – облигации погашены по номинальной стоимости;

Дебет 91 – Кредит 66 – начислен купонный доход.

Учет у держателя

Операции с ценными бумагами в учете держателя облигаций бухгалтер отразит так:

Дебет 76 – Кредит 51 (50, 52, 10, 41) – оплачена приобретенная облигация;

Дебет 58 – Кредит 76 – принята к учету облигация по первоначальной стоимости (в момент получения компанией свидетельства о переходе соответствующих прав).

В первоначальную стоимость облигаций компании-держателю необходимо включить (п. п.8, 9 ПБУ 19/02, п. 2 ст. 170 НК и пп. 12 п. 2 ст. 149 НК):

стоимость приобретения облигаций;

стоимость информационных и консультационных услуг, связанных с их приобретением;

вознаграждения посредников, через которых приобретены облигации;

иные затраты, непосредственно связанные с приобретением облигаций (за исключением случая, когда их размер несущественно отклоняется от стоимости приобретения облигации);

суммы НДС с расходов, непосредственно связанных с приобретением облигаций.

Если первоначальная стоимость облигации, приобретенная держателем, превышает ее номинальную стоимость, то разницу бухгалтер списывает за счет полученного компанией дохода. При каждом начисление дохода он отражает проводкой:

Дебет 76 – Кредит 58 – частично списана разница между покупной и номинальной стоимостью облигации;

Дебет 76 – Кредит 91 – начислен доход по облигации, уменьшенный на разницу между покупной и номинальной стоимостью облигации.

Обратите внимание! Обращение принятой к учету облигации на рынке ценных бумаг не имеет значения для целей бухгалтерского учета (п. п. 8, 9 ПБУ 19/02). Обращение облигации на рынке имеет значение только при их последующей переоценке (раздел IV ПБУ 19/02).

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Компания-эмитент может выкупить ранее выпущенные ею облигации, и тогда она станет их держателем. Но в этом случае, бухгалтеру в балансе не нужно формировать отдельную строку по выкупленным собственным облигациям. Но в пассиве баланса нужно уменьшить кредиторскую задолженность по стр. 1410 «Заемные средства».

Согласно ст. 413 ГК у компании-держателя собственных акций прекращаются обязательства:

по выплате процентов по приобретенным собственным облигациям,

по погашению основной суммы долга.

Такие обязательства аннулируются в связи с совпадением должника и кредитора в одном лице. Таким образом, по облигациям, держателем которых является сама компания-эмитент, у нее отсутствует основание для начисления и включения в состав расходов процентов.

У выкупившей свои облигации компании отсутствуют основания и для учета номинальной стоимости таких облигаций в составе кредиторской задолженности по полученным кредитам и займам. В противном случае имущественное положение компании будет искажено относительно условий формирования данных по нормам ГК (совпадение кредитора и должника).

Поэтому приобретение собственных облигаций с возможностью их дальнейшего обращения отражается в бухгалтерском учете как досрочное погашение облигаций.

Дебет 67 – Кредит 51 – выкуплены долгосрочные облигации.

При этом формировать счет 58 «Финансовые вложения» под собственную выкупленную эмиссию неправомерно. Такие облигации не отвечают условиям их признания финансовыми вложениями (п. п. 2, 3 ПБУ 19/02).

Держитесь приоритета!

Помните, что для достоверного отражения ценных бумаг в учете необходимо держаться принципа приоритета экономического содержания хозяйственных операций над их формой.