Налог на имущество организаций: все изменения в 2023 году

Изменения в декларации

С нового года вступает в силу новый бланк декларации по налогу на имущество: в документ были добавлены штрих-коды, исправлено несколько пунктов в строках, также – уточнены правила заполнения основных разделах отчета (приказ ФНС от 24.08.2022 № ЕД-7-21/766@). В декларацию включили новый раздел – 2.2 – для заполнения сведений о вычетах по соглашениям о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК).

Дополнительно в налоговый отчет включили специализированные коды льгот, которые необходимо указывать для данных об имущества на территории федеральной зоны «Сириус» и участникам СЗПК. Одновременно с этим, налоговики исключили устаревшие коды льгот, которые применялись во время пандемии. Отчетность по новой форме необходимо сдавать начиная с данных за 2022 год.

Основным изменением по налогу на имущество является то, что начиная с 2023 года российским компаниям не нужно сдавать отчетностьпо недвижимости, которая облагается налогом по кадастровой стоимости. Эта привилегия не распространяется на иностранные компании.

Отечественные предприятия будут получать ежегодное уведомление от Федеральной налоговой службы с указанием суммы задолженности по налогу. Между тем, налогоплательщики обязаны рассчитывать и уплачивать налоги, а также – авансовые платежи за «кадастровую» недвижимость, в соответствии с общими правилами.

Если организация владеет подобной недвижимостью, но не получила уведомление от налоговой службы – необходимо отправить инспекторам сведения о наличии «кадастровой» недвижимости в собственности.

Согласно новым правилам, налогоплательщики должны направлять налоговую отчетность до 25 марта следующего года, с учетом переносов из-за выходных. По итогам 2022 года декларацию необходимо сдать до 27 марта 2023 года.

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Уплата налога по новым правилам

В соответствии с изменениями налогового законодательства налог на имущество необходимо уплачивать до 28 февраля следующего года, а авансовые платежи по нему должны быть перечислены не позднее 28-го числа месяца, следующего за отчетным. По новым правилам налоговую задолженность по имущественному налогу за 2022 год необходимо погасить до 28 февраля.

При этом уплата налога будет осуществляться с использованием единого налогового платежа и вместе с налогом на имущество компания может перечислять денежные средства в счет уплаты других налогов и сборов.

По новым правилам срок уплаты авансовых платежей наступает раньше, чем налогоплательщик представляет декларацию, поэтому чтобы ИФНС не начислила пени за просрочку необходимо направить уведомление о начисленных налогах и взносах (приказ ФНС от 02.11.2022 года № ЕД-7-8/1047@). Это особая форма налоговой отчетности, на основании которой инспекторы зачтут платеж компании в счет погашения задолженности.

Уведомление подается в инспекцию по юридическому адресу организации и месту жительства предпринимателя. Документ представляется в той же форме (бумажной или электронной), что и обычная отчетность. По налогу на имущество новый отчет необходимо сдать до 25 числа месяца, следующего после окончания квартала, срок определяется с учетом переносов из-за выходных дней.

Например, по авансовому платежу за первый квартал 2023 года отчет необходимо направить в ИФНС до 25 апреля.

Нововведения по уведомлениям

Новации по имущественному налогу коснулись не только декларации, но и прочих документов, связанных с налогообложением. В частности, ФНС утвердила новые шаблоны сообщений о рассчитанных суммах налоговой задолженности (приказ ФНС от 16.07.2021 № ЕД-7-21/667@), а также – о наличии в собственности организации объектов недвижимости, которые облагаются налогом. Подобные сообщения налогоплательщики обязаны направлять в налоговую инспекцию, если не были получены сведения об исчисленных суммах налога.

Информацию о налоговой задолженности по имущественным налогам ИФНС будет рассылать по новой форме. Изменение шаблонов документов, которые используются для взаимодействия налоговой службы и налогоплательщиков, связаны с отменой деклараций по налогу на имущество организаций для российских компаний по объектам, база по которым определяется как их кадастровая стоимость.

Вместе с утверждением формата сообщений, налоговая служба утвердила алгоритм их заполнения. Эти сведения направляются компанией, если она не согласна с величиной задолженности, рассчитанной налоговой инспекцией. Одна из возможных причин направления пояснения – налоговые инспекторы при определении задолженности по налогу не учли имеющиеся у компании льготы.

Налогоплательщик вправе предоставить в ИФНС пояснения и/или документы в течение 20 дней, чтобы налог был пересчитан.

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Прочие изменения

Для компаний-участников соглашений о защите капиталовложений утверждены коды льгот, предоставляемых в виде вычетов по налогам на недвижимое имущество. Для имущественного налога с 1 января 2023 года действует код 2010601. Его необходимо указывать при подаче документов на льготы в налоговую инспекцию.

С нового года российские региональные власти ограничены в возможности дифференцировать налоговые ставки. С января 2023 года запрещено вводить разные ставки исходя из категорий плательщиков налога и характеристик недвижимости. Например, ввести разные ставки налога на имущества в зависимости от площади объекта нельзя.

Благодаря этому нововведению в региональное законодательство могут вноситься значительные изменения, связанные с налогообложением «кадастровой» недвижимости. Перед расчетом и уплатой налога (авансовых платежей) необходимо проверить ставки, действующие в вашем регионе (муниципалитете).

В текущем году повышения кадастровой стоимости, используемой для расчета налога на недвижимость, не будет. Поэтому налоговая база на 2023 год установлена как стоимость недвижимости в едином государственном реестре недвижимости по состоянию на 1 января 2022 года.

Единственным исключением из обновленного правила будет изменение физических характеристик объекта недвижимости (например, его площади) или его назначения. В этом случае налоговые обязательства компании будут рассчитываться с учетом изменений по недвижимости. При снижении кадастровой стоимости – в расчетах будет использоваться уменьшенный показатель.

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