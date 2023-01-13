ВС пересмотрит прекращение дела о банкротстве

Но позже производство по делу о банкротстве было прекращено по причине отсутствия денег на финансирование процедуры. ФНС подала жалобу в Верховный суд на это решение судов апелляционной и кассационной инстанций.

ВС отправил спор на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Нина Бабинова, руководитель практики банкротства КСК ГРУПП прокомментировала ситуацию:

«Зачастую недобросовестный должник не в состоянии документально подтвердить расчеты с частью контрагентов, просто указывания, что такие расчеты были проведены за счет продажи ценного актива. И для судов такой информации было достаточно. Но и кредиторы также ограничивались лишь указанием на возможность оспаривания договора купли-продажи актива, совершенного в преддверии банкротства. Однако, ВС сейчас указал, что при рассмотрении дел о введении процедур банкротства в случае, если в период подозрительности был продан ценный актив, судам надлежит также исследовать экономический смысл оспаривания договора купли-продажи. В частности, какое финансовое состояние покупателя, сможет ли он исполнить требование о возврате актива и/или его стоимости».

Нина Бабинова также отметила, что при введении процедуры банкротства необходимо доказать как недействительность договора купли-продажи актива по банкротным основаниям, так и действительную возможность и целесообразность возвращения актива по итогам оспаривания должнику.