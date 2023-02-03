Экономика России

Елена Межуева, управляющий партнер КСК ГРУПП: «От российских аудиторов зависит, будет ли доверие к финансовому рынку»

31 января ИД «Коммерсантъ» провел конференцию «Российский финансовый рынок перед лицом глобальных вызовов. Итоги и прогнозы». Елена Межуева рассказала на конференции о роли аудитора в непростое для рынка время.

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Эксперты обсудили беспрецедентные вызовы, с которыми столкнулся российский рынок в 2022 году: изменение геополитической ситуации, санкционное давление, разрыв многих международных связей, новые подходы к госрегулированию и аудиту, риски, связанные с IT-безопасностью.

Управляющий партнер КСК ГРУПП Елена Межуева выступила с докладом о роли аудитора в текущей ситуации.

«Все участники мероприятия отметили позитивные показатели на финансовом рынке. Но, тем не менее, все ждут дальнейшего позитивного развития и принятия Центробанком ряда мер, которые повысят доверие к финансовому рынку, – отметила Межуева. – В этой ситуации аудиторы находятся в центре событий, на пересечении информационных потоков, поэтому их роль значительна. Доверие к финансовому рынку может быть повышено через доверие к российским аудиторским компаниям».

В конференции приняли участие представители министерств и ведомств, отвечающих за регулирование финансового рынка, топ-менеджеры российских банков, управляющих, брокерских, аудиторских и консалтинговых компаний, представители СМИ.

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