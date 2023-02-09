Налоги, взносы, пошлины

Порядок списания безнадежной задолженности по налогам в 2023 году

С 1 января 2023 года введен Единый налоговый счет, в связи с этим обновлен и порядок списания безнадежных долгов. Теперь безнадежная задолженность по налогам, пеням, штрафам, страховым взносам отражается как отрицательное сальдо ЕНС.

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Порядок списания безнадежной задолженности по налогам в 2023 году
Иллюстрация: Svetlana Obysova/pexels

На каком основании?

Безнадежная задолженность – это та, которая пусть и числится за организацией или ИП, но взыскать ее уже невозможно (ст. 11, 59 НК). Субъекты России вправе установить дополнительные случаи признания безнадежными к взысканию долги по региональным и местным налогам, пеням, штрафам (п. 3 ст. 59 НК).

Согласно НК и порядку (Приложение № 1 к приказу ФНС от 30.11.2022 № ЕД-7-8/1131), безнадежным может быть признан долг по налогам, пеням, штрафам, страховым взносам, если взыскать его невозможно в связи с:

  • ликвидацией;

  • исключением из ЕГРЮЛ (по решению налоговиков);

  • завершением банкротства ИП;

  • физической кончиной человека, если долг превышает сумму наследственной массы;

  • вступлением в силу судебного решения, согласно которому налоговая просрочила взыскание и теперь оно невозможно,

а также в связи с тем, что платежи не поступили по причине ликвидации банка, через которые организация или ИП внесли налоги (иные обязательные платежи). То есть банк списал деньги, не перечислил в бюджет.

Обязательно наличие двух условий. Во-первых, долг образовался до 01.01.2023. Во-вторых, имеется постановление пристава об окончании исполнительного производства (не нужно для тех, в отношении кого инициировано банкротство), которое выносится если:

  • местонахождение должника неизвестно или

  • у него нет имущества, на которое можно обратить взыскание.

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Какие нужны документы

Решение о признании задолженности безнадежной налоговики принимают в течение пяти рабочих дней с даты получения соответствующих документов. Перечень документов содержится в Приложение № 2 к приказу ФНС от 30.11.2022 № ЕД-7-8/1131@ и зависит от оснований для признания долга безнадежным:

Основание

Документы

Ликвидация или исключение из ЕГРЮЛ по инициативе налоговиков

Выписка из ЕГРЮЛ с соответствующими сведениями (для иностранных организаций – сведения от уполномоченных органов, и (или) из аналогичных ЕГРЮЛ информационных ресурсов);

подтверждение вынесения постановления об окончании исполнительного производства.

Завершение процедуры банкротства ИП или физического лица

Копия решения суда о завершении конкурсного производства или реализации имущества (вступившего в силу);

выписка из ЕГРИП (с указанием на такое основание для деятельности ИП, как признание банкротом по решению суда);

документы, подтверждающие завершение внесудебного банкротства физлица (выписка из Федресурса).

Смерть должника

Свидетельство о смерти.

Долг превышает размеры наследственной массы

Свидетельство о смерти;

копии свидетельства о праве на наследство, документов, удостоверяющих личность наследников;

документальное подтверждение факта уплаты наследником долгов в размере стоимости наследственной массы (или подтверждение того, что долг взыскать невозможно).

сведения о стоимости наследственного имущества у налоговой инспекции имеются.

Истечение срока взыскания

Соответствующее судебное решение (в том числе определение с отказом в восстановлении пропущенного срока).

ВАЖНО: это может быть судебный акт и по иному налоговому спору, причем не только в резолютивной, но и в мотивировочной части любого судебного акта по налоговому спору. Главное, чтобы в нем прямо было указано: налоговики утратили право на взыскание

Окончание исполнительного производства

 

Постановление пристава

Ликвидация иностранной компании, банка

 

Выписка из ЕГРН

 

В решении о признании безнадежной к взысканию и списании задолженности (ф. КНД 1148037) указываются:

  • основание для признания долга безнадежным (пункты и статьи НК);

  • полное наименование налоговой инспекции;

  • конкретные документы с реквизитами;

  • полное наименование налогоплательщика (организации, обособленного подразделения, иностранной, ИП, физического лица);

  • сумма с конкретной расшифровкой (порядковый номер, наименование налога, сбора, страховых взносов, КБК, ОКТМО, недоимки, пени, штрафы, проценты);

  • конкретная фраза: признать «безнадежной к взысканию и произвести ее списание».

Подписывает решение руководитель или его заместитель.

Внимание: если после того, как задолженность будет признана безнадежной, образуется положительное сальдо ЕНС, то задолженность восстанавливается в размере этого сальдо. Размер восстановленной задолженности не может превышать суммы положительного сальдо.

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