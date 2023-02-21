Бизнес-планирование

Что ждет бизнес в 2023 году: эксперты обсудили изменения законодательства и стратегии развития

15 февраля в отеле «Мовенпик Москва Таганская» состоялся деловой вечер КСК ГРУПП на тему «Тенденции, прогнозы и стратегии для бизнеса в 2023 году».

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Ключевыми темами обсуждения стали макроэкономический анализ, изменения в законодательстве и системе налогообложения, стратегии развития, брендинг, привлечение финансирования.

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На мероприятии выступили ведущие профессионалы КСК ГРУПП, а также приглашенные спикеры. Владислав Кочетков, председатель правления и президент холдинга «Финам», рассказал о том, почему МВФ дал положительную оценку экономике России. Наталья Михайлова, заместитель начальника Межрайонной ИФНС № 14 по Московской области, пояснила тенденции развития налогового контроля. Об опыте выхода на облигационный рынок, сложностях, рисках, преимуществах этого шага рассказал Сергей Медведев, руководитель казначейства IEK GROUP.

Управляющий партнер КСК ГРУПП Елена Межуева подчеркнула важность планирования работы, несмотря на непредсказуемую ситуацию на мировом и российском рынках. При этом стратегия развития должна быть гибкой, мобильной и многовариантной для того, чтобы отечественные компании могли оперативно реагировать на актуальные вызовы бизнес-среды.

Деловая часть вечера завершилась неформальным общением с экспертами и дегустацией авторских коктейлей.

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