Депутаты предлагают искоренить офшорную зависимость

В перечень предлагается внести основные предприятия с выручкой до 10 млрд рублей, а в сельском хозяйстве с выручкой до 4 млрд рублей.

Управляющий партнер КСК ГРУПП Елена Межуева в комментарии «Эксперту» отметила, что в последнее время предпринимаются исчерпывающие меры по суверенизации отечественной экономики, импортозамещению и поддержке отечественных производителей, а также комплекс мер по деофшоризации и ужесточению контроля над стратегическими компаниями.

В марте вступили в силу изменения в закон от 29.04.2008 № 57-ФЗ «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства», которые призваны защитить стратегически важные предприятия от иностранного влияния.

«На мой взгляд, очень важно выработать объективные критерии, и при верном научно-практическом подходе мы получим оптимальную модель, когда крупнейшие системообразующие предприятия защищены от недружественных шагов иностранных инвесторов, государственных и квазигосударственных органов иностранных государств, а это неотъемлемое условие суверенной экономики и независимости от внешнего влияния», – полагает Елена Межуева.