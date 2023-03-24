К ответственности в деле о банкротстве может быть привлечен не только гендир

Он не передал документы конкурсному управляющему и не выполнил обязанности по инициированию процедуры банкротства. Однако Валентин Ляпков пожаловался в Верховный суд, требуя привлечения к субсидиарной ответственности фактического бенефициара ООО «Арена» Бориса Изгаршева. Спор будет рассмотрен 20 апреля 2023 года.

В комментарии порталу «PROбанкроство» руководитель практики банкротства КСК ГРУПП Нина Бабинова отметила, что с учетом определения ВС от 23 января 2023 года № 305-ЭС21-18249 (2,3) по делу № А40-303933/2018 передать документы конкурсному управляющему обязаны как номинальный руководитель, так и фактический руководитель.

«При этом бенефициар не обязательно является директором и соответственно у него может не быть документов общества. В данном деле заявителем указано, что он является номинальным владельцем, а фактическим руководителем и конечным бенефициаром является иное лицо. При этом суды отмечали, что фактический бенефициар был участником должника в период, когда у должника отсутствовали задолженности. При этом Верховному суду предстоит определить, является ли заявитель только лишь номинальным руководителем, либо он также является фактическим руководителем должника», – прокомментировала Нина Бабинова.