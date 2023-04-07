Верховный суд рассмотрит дело об оспаривании переводов

ООО «Терминал Сервис» предоставляло клиентам возможность оплачивать топливо пластиковыми картами. Кредитор потребовал признать недействительными переводы разорившегося ООО «Терминал Сервис» в пользу поставщика топлива.

Суды трех инстанций признали переводы незаконными, однако Верховный суд решил заново рассмотреть этот спор 27 апреля.

Руководитель практики банкротства КСК ГРУПП Нина Бабинова в комментарии для портала «PROбанкротство» отметила:

«ВС уже неоднократно высказывался, что для применения общегражданских норм при оспаривании сделок в банкротстве необходимо, чтобы сделка вышла за пределы признаков подозрительных сделок и была совершена с целью злоупотребления правом при ее применении. А не только с целью применения увеличенных сроков исковой давности. При этом суду необходимо будет дополнительно определить аффилированность сторон сделок и, соответственно, направлена ли сделка на причинение вреда кредиторам».