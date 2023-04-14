Что такое и зачем нужен консалтинг

Разберемся, в каких случаях и какой вид консалтинга поможет, и как не ошибиться с выбором консалтингового агентства.

Введение

Сразу скажем, что опытных специалистов для консультации можно найти в любой сфере деятельности. Консалтинг может быть в области IT, управленческий, финансовый, бухгалтерский, юридический, инвестиционный, кадровый. Причем помощь внешних экспертов не ограничивается лишь ответами на вопросы бизнесменов. Здесь может быть и глубокая аналитика, и прогнозирование, и полный аудит деятельности предприятия.

В любом случае цель консалтинга- выявить риски, решить проблемы и вывести бизнес на принципиально новый уровень. Простыми словами, это то, что экономит ваше время, силы и деньги.

Прежде, чем подступиться к выбору консалтинговой компании, важно разобраться во всех понятиях и терминах.

Присаживайтесь поудобнее, мы начинаем.

Что такое консалтинг

Если обратиться к истории возникновения слова консалтинг, то оно произошло от английского слова «consult» – советоваться. Так и есть, сейчас консалтинг – это предоставление организациям советов как лучше вести бизнес.

Как правило советы консалтеров платные, ведь они делятся не только своим опытом и знаниями, но и помогают вашей организации значительно сэкономить и приумножить выручку.

Как развивался консалтинг

Консалтинг как платная услуга появился достаточно давно. Первая консалтинговая компания была открыта в 1886 году в Массачусетсе.

В России начало развития консультационных услуг пришлось на 1990 годы. Именно когда человек начал платить за услугу внешних экспертов, он стал понимать ее цену и получать от нее больше эффекта и выгоды. Спрос на консалтинговые услуги рос.

Приведем простой пример. Сейчас в интернете доступно огромное количество различных бесплатных вебинаров и онлайн-курсов. Вспомните, как часто вы регистрировались на подобные мероприятия, на сколько из них вы реально зашли, и сколько вы посмотрели до конца. Уверены, график из ваших цифр получился бы резко падающий вниз. Что-нибудь изменится в вашей работе после такой активности? Вряд ли. А все потому, что без платы нет и мотивации. Теперь представим, что вы записались на платный вебинар. Согласитесь, вероятность того, что вы придете на него и посмотрите полностью (если не в эфире, то позже в записи), резко возрастает. Ведь жалко потратить деньги и не получить ничего взамен. Шансов, что вы попробуете применять полученную информацию в работе, тоже больше. А значит и эффект от платного вебинара выше. Где видимый результат – там и спрос.

С развитием экономики и технологий услуги консультантов приобретали новые смыслы. Сначала за консультационными услугами обращались в основном по вопросам финансов и управления. Руководители не справлялись с нестандартными задачами, некоторым не хватало знаний и опыта, а консалтеры быстро находили эффективное решение проблем.

Теперь внешняя экспертиза востребована и в маркетинге, и в IT-сфере. Да и налоговая система стала не такой простой, как раньше – без профессиональных советов сложно.

Кто такие консалтеры и консалтинговые фирмы

Нередко первопричина запроса на внешнее консультирование – это нехватка квалифицированного персонала по нужному направлению внутри компании. Если приходится всего раз в год отвечать на жалобу или выступать в суде, то нанимать штатного юриста нет смысла. Проще и эффективнее обратиться в консалтинговую организацию.

Консалтинговые фирмы – это компании, где работают опытные профессионалы в разных областях бизнеса. Они ежедневно сталкиваются с разного рода задачами и за свою практику сформировали проверенные, выгодные и безопасные решения.

Консалтеры – это как раз те эксперты, которые оказывают консультационные услуги. Как правило, это юристы, аудиторы, бухгалтеры, менеджеры, логисты, специалисты по закупкам и прочие эксперты с многолетним опытом.

Верить специалистам, которые прошли недельные курсы и посмотрели серию вебинаров, вряд ли стоит. Дать толковую консультацию и помочь бизнесу может лишь настоящий профессионал в своем деле, у кого за плечами не просто курсы, но и практический опыт, а главное – успешные кейсы.

Для чего нужен консалтинг

Обычно компания, которая обращается в консалтинговую организацию, ставит перед ней определенные задачи – каких целей хочется достичь. Консультант анализирует ситуацию на предприятии и предлагает пути решения – как по поставленному вопросу, так и по смежным. Это могут быть различные варианты сокращения затрат, оптимизации штата, повышения прибыли, увеличения мотивации сотрудников или клиентов и многое другое.

Когда поможет консалтинг

Если коротко и просто, то к консалтингу прибегают, когда не хватает знаний либо времени, чтобы найти решение самостоятельно.

Вот возможные варианты:

У вас все хорошо, но нужны идеи, чтобы стало еще лучше.

Хотите усовершенствовать уже имеющиеся процессы, внедрить какие-то новые алгоритмы работы.

Нужно запустить с нуля или полностью перестроить бизнес-процесс либо структуру производства.

Не хватает знаний и опыта для автоматизации процессов, хочется внедрить новейшие IT-технологии.

Нужно повысить уровень квалификации сотрудников.

Необходимо оценить инвестиционные проекты и выбрать наиболее выгодный, но с меньшими рисками.

Проект зашел в тупик – нужна помощь, чтобы вывести его из кризиса, снизить издержки и повысить прибыль.

В современных условиях сложности у предпринимателей неизбежны: сначала пандемия, потом геополитика – законодательство скоротечно меняется, так же как и логистические цепочки. Все это заставляет задуматься бизнесменов, кадровиков, бухгалтеров о том, как правильно организовать процессы, оформить документы и т. п.

В чем преимущества консультационных услуг

Широкий охват знаний и практики. Если в штате нет профильного специалиста, который может решить проблему, такой точно найдется в консалтинговой. Быстрые и выверенные решения. Консалтинговая организация быстро подберет для вас опытного эксперта и гарантирует решение вопроса. Оправданная стоимость. Консалтера не нужно принимать в штат, платить ему зарплату, отчислять налоги. Вы заключаете договор на консультационные услуги и оплачиваете их согласно договоренности. При этом вы уверены, что за дело возьмется специалист с огромным опытом.

Какие виды консалтинга бывают

Четкой классификации тут нет. Часто консалтинг условно делят на два больших блока:

Предметный – характеризуется предметом проводимой консультации. Методологический – определяется методом консультации, которая проводится консалтинговым агентством.

Если же смотреть по направлениям и областям знаний, то видов консалтинга будет гораздо больше.

IT-консалтинг

Консалтеры, которые занимаются вопросами автоматизации и использования информационных технологий, сегодня очень востребованы. Пожалуй, нет ни одного предприятия, где не применялись бы разного рода IT-инструменты: CRM-системы, продвижение в интернете, программы для бухгалтерского, финансового, управленческого и кадрового учета.

IT-консалтеры обычно помогают подобрать нужное ПО или систему, протестировать и внедрить ее на предприятие, предложить модернизацию уже существующих компонентов, настроить защиту ваших данных от атак извне.

IT-консалтинг важен на предприятиях, которые активно масштабируются и нуждаются в программных решениях, а также защите своей информации. Хотя обратиться к IT-специалистам за консультацией может любая компания.

На практике выделяются четыре уровня специализации IT-консалтинга:

Профессионалы. Обычно это консалтинговая фирма, которая специализируется только на компьютерных технологиях, имеет в своем штате специалистов разного уровня и квалификации и готова взяться за сложные задачи. Штатные IT-специалисты в консалтинговой организации. Такие есть в консалтинговой фирме широкого профиля. Независимые IT-эксперты. Они могут оказывать услуги индивидуально или же через консультационное агентство. Безопасники. Это компании, которые специализируются на подборе и оказании услуг по обеспечению компьютерной безопасности.

Управленческий консалтинг

Такие услуги направлены на то, чтобы повысить ключевые показатели деятельности организации и обеспечить ее стабильную работу.

Наиболее важные задачи, которые помогает решить управленческий консалтинг:

Выявить риски в деятельности на начальном этапе и предотвратить кризис.

Помочь бизнесу выйти на новые рынки или найти новых клиентов.

Оптимизировать структуру компании.

Усилить позиции предприятия на текущем рынке.

Снизить издержки и максимизировать прибыль.

Наладить коммуникационные процессы внутри организации.

Управленческий консалтинг потому и называется управленческим, потому что он направлен на работу с менеджерами и лицами, принимающими решение в компании. Консалтер может участвовать в разработке стратегии организации, определении долгосрочных целей и формировании программы развития.

Решения, которые принимаются со специалистом по управленческому консалтингу, как правило носят долгосрочный характер.

Инвестиционный консалтинг

Ключевая задача инвестиционного консалтинга – помочь клиенту сформировать оптимальный портфель для инвестирования.

Инвестиционные консалтеры помогают подбирать инвестиционные проекты, оценивать их, формировать детальный план инвестирования. Также такие эксперты могут проконсультировать по вопросам формирования инвестиционного портфеля и распределения активов.

Подобные запросы поступают как от частных лиц, так и от организаций.

Результатом работы инвестиционного консалтера будет список объектов для инвестирования, которые точно принесут вам доход, а не просто советы куда вложить прибыль.

Бухгалтерский консалтинг

Фраза «заплати налоги и спи спокойно» уже давно не работает – налоговая всегда на страже. Бухгалтеров волнуют постоянные изменения в законодательстве, декларациях, сложности в оформлении документов для разных видов сделок и т. д.

Именно это часто становится причиной обращения за услугами бухгалтерского консалтинга. В первую очередь внешний консультант поможет:

Навести порядок в бухгалтерии , даже если в компании не велся учет некоторое время.

Разобраться во всей отчетной документации и последних изменениях.

Найти варианты снизить кредиторскую задолженность и повысить уровень прибыльности бизнеса.

Выявить невыгодные или неудобные способы учета и перестроиться на альтернативные законные варианты.

Менеджеры часто пользуются услугами бухгалтерского консалтинга, если в штате нет постоянного бухгалтера. Или предстоит сделка, которая еще ни разу не проводилась и нет понимания того, как правильно ее оформить, чтобы учесть все тонкости законодательства нет.

Иногда к консультантам обращаются, когда грядет проверка, или недавно уволился штатный бухгалтер, а нового еще не нашли, или по каким-то причинам нагрузка на штатных бухгалтеров резко возросла (например, компания выиграла в тендере). Независимо от причины, консультация профессионала гарантирует спасение от опасных ошибок в работе, спокойствие при совершении сделок и уверенность в росте прибыли.

Финансовый консалтинг

Иногда финансовый консалтинг путают с бухгалтерским. Однако бухгалтерский консалтинг – это про учет фактов, а финансовый – это про выгоду в целом и про новые возможности.

Финансовый консалтинг помогает улучшить комплексное состояние организации и повысить все финансовые показатели деятельности.

Что обычно анализируют и оценивают финансовые консультанты:

методы учета доходов и расходов компании;

формирование и потребность в инвестиционных стратегиях;

необходимость применения страхования в организации;

налоговую нагрузку и способы ее снизить законно;

целесообразность использования имеющихся финансовых ресурсов;

финансовые риски компании;

финансовую стратегию деятельности организации.

Финансовый консультант может значительно оптимизировать бизнес и повысить его рентабельность за счет внедрения различных инструментов, проверенных практикой.

Кадровый консалтинг

Кадры решают все, а кадровые консалтеры помогают решить возможные проблемы с кадрами. Обращаясь к таким консультантам, можно получить ответы на вопросы:

Как повысить компанию в рейтинге работодателей, чтобы привлекать лучших специалистов.

Есть ли проблемы при взаимодействии отделов.

Как создать благоприятную обстановку в коллективе.

Насколько эффективно подобрана команда.

Как изменить или усилить корпоративную культуру и ценности компании.

На каких участках нужно повышение квалификации персонала и как организовать обучение.

Нужно ли изменить систему мотивации и какую систему поощрений лучше использовать и т.п.

Кадровые консультации могут проводиться разово, а могут и на постоянной основе.

Допустим, у компании есть потребность оценить систему мотивации персонала и в случае необходимости внести изменения. Для этого консалтер посмотрит на показатели эффективности работы кадров, сравнит их с теми, которые были до внедрения обновленной системы, и даст общую оценку эффективности мероприятий.

Юридический консалтинг

Юридическая помощь может понадобиться в любой момент. Но не каждая компания из малого и среднего бизнеса нанимает в штат своего юриста. Поэтому юридический консалтинг, как и бизнес консалтинг, популярен всегда.

Для чего может потребоваться юридический консалтинг:

Помощь в правильном документальном оформлении сделки.

Взыскание задолженностей.

Оформление прав на интеллектуальную собственность и иные виды собственности.

Любые юридические споры, возникающие на предприятии.

Юридических вопросов в бизнесе достаточно много. Исходя из этого юридический консалтинг можно разделить на несколько направлений:

Налоговое право – правильность уплаты налогов, выбор системы налогообложения, различные налоговые проверки, отчетность, предупреждение нарушений. Коммерческое право – все, что связано с товаром, товарооборотом и ценами на товары. Земельное право – купля-продажа участков, различные имущественные вопросы. Интеллектуальная собственность – оформление патентов, авторских прав, защита брендов и прочее. Трудовое право – решение вопросов, возникающих в рамках трудового законодательства.

Консалтинговая компания КСК ГРУПП предоставляет все виды консалтинга: бухгалтерский, управленческий, юридический, кадровый, инвестиционный, в сфере IT, маркетинг и продажи и ряд других. Если сложно понять, какой именно вид вам нужен, оставьте заявку на бесплатную консультацию.

Как проводят консалтинг: формы

Как вы уже убедились, видов консалтинга огромное множество. Это еще раз подтверждает, что заниматься консалтинговой деятельностью должны исключительно профессионалы и мастера своего дела. При этом важно, чтобы советы действительно приносили заказчику конечный результат – выгоду, а не просто подсказывали набор возможных вариантов.

То, какие действия предпринимают консультанты во время своей работы, обычно называют формой консалтинга. Посмотрим, какие бывают.

Аналитика

Одной из распространенных форм консалтинга является аналитика. Ее применяют, когда клиент запрашивает анализ деятельности предприятия и пути выхода из сложившейся ситуации. Без комплексного и качественного анализа данных здесь не обойтись.

В аналитические процессы включены:

комплексный анализ бизнеса и бизнес-процессов;

изучение положения компании на рынке;

анализ конкурентов, спроса и предложения;

анализ рисков;

финансовый анализ компании.

Прогнозирование

Собрав большой объем аналитических данных и проведя их анализ, консалтинговая фирма может составить прогноз перспектив развития компании.

Обычно в процесс прогнозирования входит:

Формирование прогноза развития компании на ближайшую перспективу, с учетом текущего положения.

Определение потенциальных направлений масштабирования и развития организации.

Прогноз рисков и угроз.

Аудит деятельности компании

Чтобы решить текущие задачи, нужно понять в каком положении сейчас находится организация. Для этого хорошо провести аудит деятельности компании.

Обычно это следующие процессы:

Проверка процессов ведения бухгалтерского учета.

Оценка деятельности менеджеров по продажам.

Аудит финансово-хозяйственной деятельности.

Все полученные данные оформляются в виде отчета, схожего с аудиторским заключением, только в контексте поиска вариантов для решения текущих задач компании.

Консультации экспертов

К консалтерам могут обратиться как разово, за решением какой-то конкретной бизнес-задачи, так и постоянно, пока не будут достигнуты желаемые результаты.

Направленность консультаций может быть разная, опять же зависит от задач компании и уровня квалификации консалтеров. Грамотно выявить ваши потребности и подобрать нужную услугу помогут эксперты КСК ГРУПП.

Чем занимается консалтинговая компания

Консалтинговое агентство как правило объединяет под своей крышей разных специалистов, которые вместе смогут оказать комплексную услугу клиенту. В этом преимущество агентства перед частными консультантами. Ведь помощь последних узконаправленная – охватывает только ту область, в которой они специалисты (юрист, айтишник, кадровик и т. д).

По своей форме консалтинговые организации могут быть внутренними, когда они входят в группу компаний (холдинг), или внешними – независимыми и готовыми оказать услуги любому обратившемуся клиенту.

Как правило, консалтинговая компания работает по алгоритму:

Изучить текущее положение дел, выявить проблемные места. Собрать данные о компании и провести аналитическую сессию. Предложить решения и сценарий их реализации. Контролировать, анализировать и улучшать результаты.

Как выбрать консалтинговую фирму

К выбору консалтинговой фирмы стоит подойти очень тщательно. Перед тем, как заключить договор, важно внимательно изучить рынок и предлагаемые условия.

Для начала хорошо составить «маппинг» консалтинговых компаний:

Отобрать те, у которых среди областей экспертизы есть подходящие под ваши запросы. Проверить по каждой отзывы от реальных клиентов и поискать успешные кейсы. Убедиться, что сотрудники консалтинговой фирмы имеют опыт работы как в бизнес консалтинге, так и в той сфере, по которой консультируют (изучить данные на странице компании, запросить сертификаты, погуглить упоминания в СМИ и т. п.). Отправить заявку с просьбой предоставить прайс-лист.

Когда минимальная информация собрана, можно провести ранжирование потенциальных фирм, которые подходят для решения ваших задач. Можно еще заглянуть в рейтинги консалтинговых компаний, которые ежегодно формируются и публикуются в открытом доступе.

Консалтинговую компанию лучше выбирать не по принципу «чем дешевле, тем лучше», а по принципу – «профессионально и оперативно решить как можно больше задач». Компания КСК ГРУПП за 28 лет работы реализовала более 20 000 проектов для 4000 клиентов. Оставьте заявку для бесплатной консультации, и наши эксперты помогут вашему бизнесу развиваться и работать без рисков.

Заключение

Консалтинг помогает решить уже имеющиеся проблемы и предотвратить потенциальные риски, чтобы сделать бизнес более рентабельным и устойчивым.

Когда в штате нет специалистов, которым под силу решить задачи компании комплексно, надежнее обратиться в консалтинговую организацию. В таких фирмах, как правило, собраны эксперты всех направлений: бухгалтерия, налоги, финансы, право, кадры, IT, инвестиции, стратегический менеджмент, маркетинг, продажи.

Внешние консультанты проводят разносторонний комплексный анализ бизнеса, формируют прогноз перспектив и рисков, затем предлагают решения. По направлению бухучета и налогов хорошо заказать аудит финансово-хозяйственной деятельности. В отдельных случаях помогут разовые консультации экспертов.

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