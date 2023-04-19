Банкротство юридических лиц

Как разграничить зачет и сальдирование

Портал «PROбанкротство» рассмотрел спорную ситуацию. ООО «ГласСтрой» как субподрядчик выполняло работы для ООО «Сэтл Строй». Впоследствии ООО «ГласСтрой» было признано банкротом.

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Договор субподряда был расторгнут по инициативе заказчика работ. При этом ООО «Сэтл Строй» указало на то, что просрочка ООО «ГласСтрой» является основанием для перерасчета окончательного платежа за фактически выполненные работы. Подрядчик вычел из стоимости неоплаченных работ сумму неустойки, начисленной за нарушение срока выполнения работ.

По заявлению конкурсного управляющего суды трех инстанций признали эту сделку недействительной. ООО «Сэтл Строй» пожаловалось в Верховный суд, который решил рассмотреть этот спор 27 апреля.

Руководитель практики банкротства КСК ГРУПП Нина Бабинова прокомментировала ситуацию порталу «PROбанкротство»:

«Фактически размер пеней должен учитываться отдельно в реестре и зачет реестровых требований в банкротстве невозможен, точнее возможен, но является сделкой с предпочтением. При этом сальдирование возможно при взаимосвязанных договорах, в практике Верховного суда это считается способом расчета итоговых обязательств и происходит автоматически (без волеизъявления сторон), в случае, когда срок исполнения обязательств уже наступил.

В отличие от зачета, который может распространяться на еще не наступившие обязательства, на который ссылаются нижестоящие суды. Зачет в данном случае будет отдельной сделкой, которую обычно оспаривают в банкротстве, так как в ситуации зачета одному из кредиторов оказывается большее предпочтение».

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