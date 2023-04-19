КСК ГРУПП – аудитор Международной премии NATMALL Awards 2023

12 апреля в ресторане «Фьюжн» лучшие девелоперы торговых центров, розничные сети и компании с технологиями и инновациями получили награды за значимый вклад в отрасль коммерческой недвижимости и ритейла на территории России и СНГ.

Фото КСК ГРУПП

На церемонии награждения управляющий партнер КСК ГРУПП Елена Межуева отметила:

«Мы третий год являемся аудиторами премии, и за это время в мире произошло множество изменений. Но NATMALL Awards можно сравнить с неким островком стабильности, вокруг которого концентрируются лучшие представители отрасли независимо от происходящих перемен. Как аудитор хочу вас заверить: процедура выбора победителей была абсолютно честной и прозрачной».