Ведение бизнеса

КСК ГРУПП – аудитор Международной премии NATMALL Awards 2023

КСК ГРУПП выступила аудитором ежегодной Международной премии NATMALL Awards 2023.

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12 апреля в ресторане «Фьюжн» лучшие девелоперы торговых центров, розничные сети и компании с технологиями и инновациями получили награды за значимый вклад в отрасль коммерческой недвижимости и ритейла на территории России и СНГ.

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Фото КСК ГРУПП

На церемонии награждения управляющий партнер КСК ГРУПП Елена Межуева отметила:

«Мы третий год являемся аудиторами премии, и за это время в мире произошло множество изменений. Но NATMALL Awards можно сравнить с неким островком стабильности, вокруг которого концентрируются лучшие представители отрасли независимо от происходящих перемен. Как аудитор хочу вас заверить: процедура выбора победителей была абсолютно честной и прозрачной».

КСК ГРУПП
КСК ГРУПП
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