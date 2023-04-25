Финансовый аудит: порядок проведения и содержание

Введение

Финансовый аудит – один из видов проверок, которую проводят как отдельно, так и в комплексе с налоговым или кадровым аудитом. В обоих случаях результат – база, на которую может опираться собственник бизнеса при принятии управленческих решений.

Основными принципами финансового аудита являются:

независимость, честность и высокий профессионализм аудитора;

объективность и добросовестность;

конфиденциальность.

Правила аудита регулируют в России:

Международные стандарты аудита МСА 200 «Основные цели независимого аудитора и проведение аудита в соответствии с международными стандартами аудита».

Закон от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности».

Что такое финансовый аудит

Финансовый аудит – это комплекс мер по проверке, анализу и оценке финансово-экономической деятельности организации.

Аудиторы изучают:

Как компания исполняет требования законодательства, стандартов и положений бухгалтерского учета, соблюдает учетную политику.

Насколько достоверно отражены сведения в бухгалтерской отчетности.

Как возникли и используются активы и пассивы предприятия, каков порядок их признания.

Как учетная политика влияет на финансовое состояние компании.

Как распределяются и движутся денежные потоки, каковы структуры доходов и расходов.

Каковы риски и перспективы развития компании.

По итогам проведенной проверки аудиторы выдают заключение, в котором:

Описывают то, как в их глазах выглядит компания, каковы ее риски, насколько прибыльна и эффективна ее деятельность.

Высказывают мнение о перспективах развития предприятия.

Дают рекомендации, как ликвидировать слабые места бизнеса и воспользоваться скрытыми резервами.

Какие есть виды финансового аудита

Финансовый аудит бывает внутренним и внешним. Посмотрим, какие у каждого вида есть преимущества или недостатки.

Внутренний аудит

Такой аудит проводят силами самого предприятия. Деятельность компании проверяют и анализируют штатные сотрудники на основе не только бухгалтерской, но и внутренней документации. Результаты проверки носят консультационный характер.

Как правило, службы внутреннего аудита создаются в крупных компаниях, например, с развитой филиальной сетью, чтобы топ-менеджмент был в курсе дел и финансового состояния удаленных подразделений.

Внутренние аудиторы хорошо знакомы со структурой компании, ее бизнес-процессами, персоналом. С одной стороны, это дает глубокое понимание дел предприятия при проведении анализа, а с другой – может вызывать сомнения в объективности представленных результатов.

В любом случае внутренний аудит – мероприятие добровольное, которое проводят по инициативе руководства. Цели такой проверки, как правило, – получить ключевые показатели по прибыли, убыткам, структуре доходов и расходов, активов и пассивов и других данных, влияющих на принятие решений и на эффективность деятельности компании.

Внешний аудит

Такой финансовый аудит заказывают только у сторонних аудиторских организаций или индивидуальных аудиторов на возмездной основе. Цель – объективное беспристрастное заключение по результатам анализа финансовой документации, бухгалтерских счетов, бухгалтерской и управленческой отчетности.

Внешний аудит в свою очередь делится на:

Обязательный – всесторонний анализ ФХД, который является обязательным для отдельных предприятий на законодательном уровне. Например, обязательный аудит должны проводить акционерные общества, страховщики, биржевые брокеры, банки и другие.

Заказывайте обязательный аудит в проверенных и зарекомендовавших себя аудиторских организациях. КСК ГРУПП 28 лет на рынке аудиторско-консультационных услуг, имеет лицензии ФСБ на работу с гостайной, прошла сертификацию АССА в качестве Approved Employer Trainee Development (уровень PLATINUM) и по стандартам ISO 9001:2015, а профессиональная ответственность аудиторов КСК ГРУПП застрахована на 1 млрд рублей.

Инициативный – добровольный. Такой вид проверки может заказать любая компания, даже если аудит для нее не обязателен. Инициатором проведения проверки могут быть учредители, инвесторы, госструктуры, кредиторы.

Кто может проводить финансовый аудит

Проводить внешний финансовый аудит могут только члены саморегулируемых организаций аудиторов:

аудиторские организации;

аттестованные индивидуальные аудиторы.

Кто заказывает финансовый аудит и для чего

Финансовый аудит заказывают руководители и собственники компаний. Масштаб проверки и цели определяет заказчик, основываясь на своем видении бизнес-процессов и обстоятельствах, ставшими поводом для аудита.

Часто к услугам аудиторов прибегают, когда:

бизнес или долю в нем готовят к продаже;

сменился руководитель, финансовый директор или главный бухгалтер;

предстоит выездная налоговая проверка;

руководство сомневается в достоверности показателей в отчетности;

нужно установить причины возникновения больших издержек производства и возникновения долгов.

Если говорить о некоммерческихорганизациях, то инициатива проведения финансового аудита может исходить от попечительских, наблюдательных советов, государственных ведомств. Они заказывают проверки, чтобы видеть, насколько расходы организации соответствуют целям и задачам ее деятельности.

Как проходит аудит финансово-хозяйственной деятельности организации

Аудит проводят в несколько этапов. Пройдемся по каждому.

Этап 1. Подготовка

В начале аудиторы знакомятся с заказчиком, спецификой предприятия, оценивают сроки проверки и порядок действий. Параллельно собирается и группируется общая информация:

о материальном положении компании, состоянии дебиторской и кредиторской задолженностей;

о том, как устроен финансовый документооборот на предприятии;

об образовании и стаже бухгалтеров и финансистов;

об используемом ПО для ведения бухучета;

о работе системы внутреннего контроля;

об участии заказчика в судебных разбирательствах.

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Когда информация собрана, аудиторы оценивают условия для проведения проверки. Итоговые требования и обязательства стороны закрепляют в договоре.

Этап 2. Планирование

Когда договор подписан, аудиторы приступают к составлению плана проверки. График проведения аудита разрабатывают совместно с аудируемой организацией и с учетом факторов, которые могут влиять на время проведения проверки:

специфика и сфера деятельности предприятия;

объем и характер операций;

состояние бухучета и системы внутреннего контроля.

Когда программа аудита, ее состав и планируемый срок проведения определены, аудиторская организация формирует рабочую группу.

Этап 3. Проверка

На этом шаге аудиторы используют приемы и проводят мероприятия, с помощью которых изучают и проверяют информацию о фактическом состоянии ФХД предприятия. Как правило, начинают со сбора данных из:

бухгалтерских регистров;

первичных документов;

финансовой, управленческой и налоговой отчетности;

учетной политики;

заключений ранее проведенных проверок ФНС, внебюджетных фондов, независимых экспертов.

Аудиторы могут принять участие в плановой инвентаризации или провести выборочную проверку достоверности результатов той ревизии, которую заказчик осуществил ранее самостоятельно.

Аудиторы применяют и другие инструменты:

Инспектирование – когда наблюдают за действиями и результатами работы сотрудников финансовых подразделений: как они ведут бухгалтерские и налоговые регистры, как оформляют первичку и документы, отражающие движение материальных ценностей.

Опрос – когда собирают информацию в устных беседах, а также из справок и служебных записок, подготовленных работниками бухгалтерии, финансово-экономических служб, руководства компании.

Подтверждение – когда запрашивают данные и документы у сторонних компаний и организаций, с которыми сотрудничает аудируемый объект. Это могут быть поставщики и подрядчики, банки, юристы, бухгалтерские компании-аутсорсеры и др. Переписка с контрагентами заказчика позволяет подтвердить или опровергнуть достоверность результатов ФХД: размеры дебиторки и кредиторки, остатков на счетах, оборотов за период и т. д.

Анализ документации – в этом случае изучают и оценивают содержание и экономический смысл операций, корректность и достоверность фактов финансово-хозяйственной деятельности организации.

Аналитический обзор – для этого прослеживают динамику изменения фактического финансового состояния предприятия по данным бухгалтерских, управленческих отчетов. Также сопоставляют полученный тренда данных с официальными показателями о финансовом состоянии других предприятий отрасли.

Оценка и обобщение – когда сопоставляют различные показатели ФХД, чтобы определить, насколько эффективно выстроена работа компании, состояние ее активов и фондов. Тем самым систематизируют информацию, полученную разными способами и на различных этапах аудита.

Какие еще инструменты аудиторы применяют в своей работе:

законы логики, единства и борьбы противоположностей;

таблицы, с помощью которых группируют и визуализируют полученные данные для наглядности;

сводки, ряды динамики и другие эмпирические методы.

Этап 4. Подведение итогов

На этом заключительном шаге аудиторы готовят заключение и отчеты. О них подробнее дальше.

Что в результате финансового аудита получает заказчик

По итогам проведенной проверки и анализа всех показателей аудиторы предоставляют компании два документа.

Аудиторское заключение – объективно отражает достоверность и корректность изученной финансовой отчетности, а также дает оценку результатам ФХД предприятия и его финансовой ситуации.

Аудиторский отчет – дает обзор всех выявленных ошибок, нарушений, недочетов в работе компании. Здесь же аудиторы разъясняют и дают рекомендации, как устранить слабые места в учете и ФХД компании. Также эксперты могут изложить личное мнение о финансовом состоянии организации и озвучить предложения, как повысить эффективность управления денежными потоками, оптимизировать внутренние процессы. За все данные рекомендации аудитор несет ответственность.

И заключение и отчет – строго конфиденциальные документы, предназначенные для топ-менеджмента компании.

Кроме заключения и отчета аудиторы могут предоставлять заказчику и другие материалы. Например, по итогу инициативного аудита в КСК ГРУПП заказчик получит план дальнейшего развития компании. А если есть угроза бизнесу, эксперты КСК ГРУПП разработают программу защиты.

Как аудит может повлиять на работу компании

Опираясь на результаты аудита, руководство компании решает, как действовать дальше. Масштаб принимаемых решений зависит от целей и задач, которые стоят перед организацией. Это могут быть лишь корректировки бухгалтерских регистров и налоговой отчетности, а могут быть более кардинальные решения: например, кадровая реструктуризация и привлечение инвестиций.

В итоге компания, заказавшая аудит, предотвращает возможные и имеющиеся риски:

Вовремя обнаруженные и исправленные ошибки в учете позволяют избежать дополнительных расходов и сократить возможные пени и штрафы.

Своевременно принятые кадровые решения помогут избежать судебных разбирательств и ущерба, который может причинить бизнесу некомпетентный или недобросовестный менеджмент с целью личного обогащения.

Внеплановая инвентаризация с привлечением аудиторской компании выявит недостачи из-за некорректности учета и оформления документов, а также определит виновных лиц, чтобы взыскать потери через суд.

Анализ финансового состояния предприятия подсветит убытки и установит причины их возникновения. В итоге компания сможет эффективнее планировать денежные потоки и выстроит систему управленческого учета, при которой риски будут минимальны.

Заключение

Финансовый аудит – тщательно спланированное мероприятие, в основе которого лежит качественный сбор информации о деятельности аудируемого объекта.

Своевременно проведенный аудит ФХД предприятия поможет избежать потерь, к которым часто приводят ошибки и нарушения в учете, безграмотный менеджмент финансовых потоков и неэффективные управленческие решения.

Независимая оценка деятельности предприятия и ее отдельных показателей – опора, чтобы перестроить бизнес-процессы, оптимизировать систему внутреннего контроля, выявить мошенничества со стороны персонала.

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